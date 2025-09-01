Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Ngày đăng tuyển: 01/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 113B Phan Đăng Lưu, Kiến An ...và 3 địa điểm khác, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng và tư vấn các khóa học Tiếng Anh cho các phụ huynh có con trong độ tuổi từ 2-15 tuổi từ dữ liệu có sẵn và tự khai thác
- Telesale tư vấn chương trình học, gọi điện nhắc lịch hẹn phụ huynh
- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại trung tâm
- Giới thiệu, tư vấn về các khóa học của trung tâm
- Tiếp nhận, xử lý và báo cáo với cấp trên các vấn đề phát sinh về phụ huynh và học sinh
- Chăm sóc và hỗ trợ phụ huynh, học sinh định kỳ trong quá trình học tại trung tâm
- Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao
- Tham gia và hỗ trợ một vài sự kiện, hoạt động ngoại khóa cho học sin

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, nhiệt tình, tư duy nhanh trong công việc, yêu thích môi trường giáo dục nhân văn, năng động, thích sáng tạo học hỏi phát triển bản thân
- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, khéo léo, có kỹ năng thuyết phục (chưa có sẽ được đào tạo và phát triển)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
- Ngoại hình ưa nhìn
- Độ tuổi 22 – 32 tuổi (ưu tiên nữ) CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng nóng, thưởng team, thưởng doanh số theo tháng, theo quý, theo năm. Thu nhập 12 -18 triệu (Lên tới 25 triệu thời gian cao điểm tuyển sinh)
- Thử việc 85% lương từ 02 tháng tùy vào năng lực. Được ký hợp đồng chính thức và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định.
- Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ trong môi trường tiếng Anh cho trẻ nhỏ...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được hỗ trợ tham gia học tập, đào tạo kiến thức chuyên môn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm, các kỹ năng tại trung tâm và các chương trình liên kết đào tạo
- Tham quan, du lịch, sự kiện, team building hằng năm cùng công ty
- Nhân viên chính thức được MIỄN GIẢM HỌC PHÍ tiếng Anh cho con, em tại trung tâm
HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ NEW STAR VỚI 06 CƠ SỞ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 3/8 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền , TP Hải Phòng

