Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 113B Phan Đăng Lưu, Kiến An ...và 3 địa điểm khác, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh độ tuổi 2-15 tuổi và soạn giáo án.

- Chăm sóc, tương tác, hỗ trợ học viên và là cầu nối quan trọng giữa trung tâm và gia đình.

Chấm điểm các bài kiểm tra, và bài tập khác của học sinh, làm báo cáo học tập cho học sinh gửi phụ huynh theo tháng, Quý

Theo dõi năng lực học tập và tiến bộ của học sinh trong lớp.

Tổ chức các hoạt động nhóm, hướng dẫn học sinh, sinh viên làm bài

- Thực hiện các công việc khác theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tâm huyết với nghề: Yêu nghề, yêu trẻ, thích trải nghiệm khám phá bản thân, sáng tạo, mong muốn được học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm

- Có tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

- Từng tham gia các công tác đoàn, đội trường, các tổ chức hoạt động trải nghiệm hoặc tương tự, yêu thích các hoạt động thể chất teambuilding,....

- Có kỹ năng chuyên môn: Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh

- Có kinh nghiệm đứng lớp, trợ giảng là 1 lợi thế (chưa có kinh nghiệm được đào tạo, chấp nhận sinh viên thực tập, sinh viên mới ra trường)

- Kỹ năng thuyết trình, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức

- Sử dụng các phần mềm cơ bản Word, Excel, Power Point,...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng nóng, thưởng doanh số theo tháng của chi nhánh, theo quý, theo năm. Thu nhập 10-15tr

- Thử việc 85% lương từ 02 tháng tùy vào năng lực. Được ký hợp đồng chính thức và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định.

- Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, giao tiếp, kỹ năng mềm bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ trong môi trường tiếng Anh cho trẻ nhỏ, giúp phát triển bản thân,...

- Môi trường làm việc năng động, genZ, tiếp xúc với những đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Tham quan, du lịch, party, team building hằng năm.

- Nhân viên chính thức được MIỄN GIẢM HỌC PHÍ tiếng Anh cho con, em tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.