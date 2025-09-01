Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza,Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong các công việc hành chính: soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, báo giá, tài liệu liên quan đến khách hàng.

Theo dõi tiến độ hợp đồng, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thanh toán, nghiệm thu.

Liên hệ, trao đổi với khách hàng Nhật Bản (qua email hoặc online) để hỗ trợ thông tin đơn hàng, hợp đồng, báo giá…

Phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ hoặc với khách hàng khi cần (Nhật – Việt hoặc Việt – Nhật).

Làm báo cáo doanh số, cập nhật dữ liệu khách hàng và hỗ trợ tổng hợp báo cáo cho bộ phận Sale.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ để đảm bảo tiến độ xử lý yêu cầu từ khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến Kinh doanh, Hành chính, Ngôn ngữ Nhật...

Tiếng Nhật từ N2 trở lên (ưu tiên có kỹ năng giao tiếp và viết email tốt).

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí admin, sales support, hoặc trợ lý kinh doanh là một lợi thế.

Kỹ năng sử dụng Word, Excel, Google Sheets tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tốt và có tinh thần teamwork.

Ưu tiên ứng viên có định hướng gắn bó lâu dài, chịu khó học hỏi.

Tại công ty cổ phần Data Impact Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh,thỏa thuận theo năng lực

- Review đánh giá 2 lần/năm.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của luật Lao động.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

- Cơ hội đi onsite tại Nhật Bản.

- Tham gia Team Building, party, dã ngoại, thể thao, du lịch công ty.

Phát triển năng lực cá nhân:

- Được đào tạo, định hướng trở thành Sales Manager.

- Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư IT trẻ, nhiều đam mê, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Data Impact

