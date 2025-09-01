Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 446 - 448 Cộng Hòa Phường Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thiết kế ấn phẩm truyền thông online/offline (banner, poster, catalogue, lookbook, hình ảnh fanpage…).

Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm cho website & các kênh TMĐT.

Hỗ trợ thiết kế POSM, standee, backdrop cho sự kiện và trưng bày tại cửa hàng.

Phối hợp với team Marketing & VM để đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp, không vướng bận việc học.

Thành thạo Photoshop, Illustrator (biết Premiere/After Effect là lợi thế).

Sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được deadline gấp.

Yêu thích lĩnh vực thời trang & mong muốn học hỏi trong môi trường thực tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 VND/tháng.

Cơ hội trải nghiệm dự án thực tế về thiết kế thương hiệu thời trang.

Được hướng dẫn trực tiếp bởi Designer của ONWAYS.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin