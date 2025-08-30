Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN với nhiều năm kinh nghiệm là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về PC&CC, Thi công, lắp đặt hệ thống PC&CC, Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PC&CC... Sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu điều khách hàng cần, vì vậy chúng tôi luôn là sự lựa chọn tin cậy cho nhiều khách hàng bởi phương châm: “Chất lượng là sống còn – Tiến độ là niềm tin – Kỷ luật là sức mạnh” của những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 12 - 18 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

