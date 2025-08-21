Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Ngày đăng tuyển: 21/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Kỹ sư cấp thoát nước

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ICID Complex Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nhiệm vụ chính
Thiết kế - Hồ sơ kỹ thuật
• Triển khai bản vẽ thi công (shop drawing), bản vẽ hoàn công.
• Kiểm tra, bóc tách khối lượng, vật tư cấp thoát nước.
• Phối hợp với các bộ môn MEP khác (điện, HVAC, PCCC) để tránh xung đột bản vẽ
• Kiểm tra thi công tại hiện trường khi có yêu cầu.
Quản lý và phối hợp:
• Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để trình duyệt bản vẽ và phương án kỹ thuật.
• Hướng dẫn, kiểm soát khối lượng thanh toán tổ đội thi công hoặc nhà thầu phụ.
• Phối hợp với bộ phận vật tư để đề xuất đặt hàng vật tư đúng chủng loại và tiến độ.
• Lập, bảo vệ khối lượng thi công với CĐT, TVGS.
Khác:
• Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp trên.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hệ thống cấp thoát nước khi được giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ICID Complex, Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

