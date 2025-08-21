Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
- Hà Nội: Tòa ICID Complex Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nhiệm vụ chính
Thiết kế - Hồ sơ kỹ thuật
• Triển khai bản vẽ thi công (shop drawing), bản vẽ hoàn công.
• Kiểm tra, bóc tách khối lượng, vật tư cấp thoát nước.
• Phối hợp với các bộ môn MEP khác (điện, HVAC, PCCC) để tránh xung đột bản vẽ
• Kiểm tra thi công tại hiện trường khi có yêu cầu.
Quản lý và phối hợp:
• Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để trình duyệt bản vẽ và phương án kỹ thuật.
• Hướng dẫn, kiểm soát khối lượng thanh toán tổ đội thi công hoặc nhà thầu phụ.
• Phối hợp với bộ phận vật tư để đề xuất đặt hàng vật tư đúng chủng loại và tiến độ.
• Lập, bảo vệ khối lượng thi công với CĐT, TVGS.
Khác:
• Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp trên.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hệ thống cấp thoát nước khi được giao.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI