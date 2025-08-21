Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Nhiệm vụ chính

Thiết kế - Hồ sơ kỹ thuật

• Triển khai bản vẽ thi công (shop drawing), bản vẽ hoàn công.

• Kiểm tra, bóc tách khối lượng, vật tư cấp thoát nước.

• Phối hợp với các bộ môn MEP khác (điện, HVAC, PCCC) để tránh xung đột bản vẽ

• Kiểm tra thi công tại hiện trường khi có yêu cầu.

Quản lý và phối hợp:

• Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để trình duyệt bản vẽ và phương án kỹ thuật.

• Hướng dẫn, kiểm soát khối lượng thanh toán tổ đội thi công hoặc nhà thầu phụ.

• Phối hợp với bộ phận vật tư để đề xuất đặt hàng vật tư đúng chủng loại và tiến độ.

• Lập, bảo vệ khối lượng thi công với CĐT, TVGS.

Khác:

• Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp trên.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hệ thống cấp thoát nước khi được giao.