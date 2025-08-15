Giới thiệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (ĐÔNG NAM Á) Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc (Đông Nam Á) là công ty con của Tổng công ty Xây Dựng Trung Quốc tổng cục II với trụ sở chính được đặt ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có các chi nhánh ở Malaysia, Cambodia, nhà máy sản xuất cọc cừ bê tông ở Long An và nắm giữ cổ phần của công ty Tư Vấn Xây Dựng Sino – Pacific. Công ty đã nhận được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2004, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn ISO 18001:2007. Là một trong những nhà thầu quốc tế mang tính chất tổng hợp và toàn diện với các nghiệp vụ xây dựng như: các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, tư vấn và thiết kế, cho thuê các thiết bị máy móc xây dựng, sản xuất và phân phối bê tông, nguyên liệu xuất nhập khẩu, thiết kế và xây dựng kết cấu thép, v.v…