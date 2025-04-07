Tuyển Kế toán kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MINH VY làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Phối hợp với bên giao/ bên nhận kiểm đếm đúng số lượng hàng hóa xuất/nhập kho và lưu nội dung vào sổ ghi chép.

Hàng ngày lập phiếu xuất kho, nhập kho khi thực hiện việc giao – nhận hàng hóa, vật tư.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan kèm theo: hợp đồng, phiếu yêu cầu xuất vật tư, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ...

Thực hiện việc hạch toán xuất/ nhập hàng hóa – vật tư, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí.

Đảm nhận việc hạch toán doanh thu – giá vốn – công nợ.

Thường xuyên theo dõi công nợ, định kỳ lập biên bản xác minh công nợ.

Định kỳ phối hợp thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho.

Lập biên bản kiểm kê hay biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách với con số thực tế và báo cáo ngay lên cấp trên.

Thường xuyên cập nhật kế hoạch xuất/nhập hàng hóa, vật tư để có sự chuẩn bị cần thiết.

Theo dõi lượng tồn vật tư, kịp thời đề xuất lập kế hoạch dự trữ vật tư để đảm bảo không làm gián đoạn quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận kho, công việc của kế toán kho.

Lập các báo cáo công việc theo quy định của doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.