Tuyển Video Editor Công ty TNHH Sơn Nam Kinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH Sơn Nam Kinh
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Sơn Nam Kinh

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Sơn Nam Kinh

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Tiến Phú, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện quay dựng các video clip, trailer, đăng trên các nền tảng xã hội và phương tiện truyền thông;
Phối hợp với Content Marketing để đưa ra ý tưởng, kịch bản quay dựng;
Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;
Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả công việc;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 đến 32 tuổi
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong ngành xây dựng là một lợi thế.
Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Quay phim, Chụp ảnh, Marketing, Thiết kế,... liên quan.
Sử dụng thành thạo công cụ, thiết bị chuyên ngành, các phần mềm như Photoshop, Capcut, Premiere, After Effect, ...
Mạnh về quay và dựng video (bố cục quay, ánh sáng, setup đèn máy, góc quay... )
Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng, có tư duy sáng tạo, logic và luôn chủ động trong công việc;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có khả năng đi công tác thị trường.

Tại Công ty TNHH Sơn Nam Kinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000đ - 16.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực;
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho NLĐ;
Có lương tháng thứ 13 theo quy định của công ty;
Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định;
Chế độ ngày phép năm, du lịch hàng năm;
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết theo quy định công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn Nam Kinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sơn Nam Kinh

Công ty TNHH Sơn Nam Kinh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 08-3A, KCN Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

