Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/05/2025
Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Quản lý tổng thể dự án Marketing từ giai đoạn lên ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai đến theo dõi kết quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra;
Phối hợp với các Bộ phận/ Phòng ban nội bộ (Content, Design, Digital, PR, Sales…) và đối tác bên ngoài (Client, KOLs, Agency,…) để triển khai dự án đồng bộ, hiệu quả;
Lập kế hoạch chi tiết, phân bổ ngân sách và nguồn lực, kiểm soát rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
Theo dõi và báo cáo tiến độ, KPI và hiệu quả dự án định kỳ cho Ban giám đốc hoặc khách hàng;
Tham gia vào quá trình brainstorm chiến lược, định vị thương hiệu, kịch bản truyền thông và ý tưởng sáng tạo;
Quản lý timeline, ngân sách và chất lượng đầu ra của từng giai đoạn triển khai;
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng/đối tác và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương;
Đã quản lý dự án ngân sách tối thiểu 01 tỷ;
Có kinh nghiệm làm việc với client B2B hoặc B2C;
Am hiểu tổng quan về các kênh Marketing: Digital (Facebook, Google, TikTok), Content, PR, Event, Production,…;
Có khả năng đọc hiểu và theo dõi các chỉ số KPI, ngân sách, thời gian và hiệu suất đội nhóm;
Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý nhiều dự án cùng lúc; Khả năng quản trị, điều phối và làm việc với nhân viên, đội nhóm liên quan;
Giao tiếp hiệu quả và đàm phán thuyết phục cao với đội ngũ nội bộ và khách hàng;
Kỹ năng làm việc độc lập và teamwork tốt, nhanh nhẹn, hiệu suất tốt;
Có tinh thần trách nhiệm và chủ động cao trong công việc; Có tham vọng, nhiệt huyết và cầu tiến;
Tiếng Anh ở mức khá trở lên để làm việc với tài liệu và cập nhật xu hướng.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 500$ - 1000$/ tháng + Thưởng Doanh số + Thưởng dự án theo quy chế của công ty;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch; Review lương 06 tháng/ lần;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thực tế, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm;
Văn hóa lành mạnh, kết nối các thành viên chặt chẽ, tôn trọng sự khác biệt để nhân sự được phát triển mạnh mẽ;
Tham gia các hoạt động văn hóa sôi nổi của công ty: Du lịch, teambuilding, bonding, liên hoan, sinh nhật, YEP,...;
Trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích lũy kinh nghiệm về Branding, Truyền thông, Marketing;
Tham gia các buổi đào tạo/ khóa học miễn phí về nghiệp vụ Marketing, Branding, Planning; Các khóa học đào tạo chuyên môn bao gồm: Kiến thức Branding/ Phân tích Case study/ Nghiên cứu thị trường, Kiến thức ngành hàng/ Hiểu và Lập kế hoạch IMC/ Kiến thức Digital Marketing/ Chiến lược Nội dung/ Kỹ năng Báo giá/ Một số các khóa học cụ thể khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông SEFA Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Ngõ 28 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

