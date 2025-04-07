Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Salemall
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/05/2025
Công ty Cổ Phần Salemall

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ Phần Salemall

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lên kế hoạch triển khai Marketing Automation
Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả đạt được các mục tiêu mục tiêu doanh thu và lợi nhuận
Kiểm soát và tối ưu chi phí chạy quảng cáo
Quản lý đội ngũ, thuyết trình, định hướng và phát triển team
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực chiến về digital marketing
Kinh nghiệm từ 1 năm
Chủ động trong công việc, khả năng truyền đạt tốt
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 20.000.000đ - 25.000.000đ/tháng + hoa hồng cá nhân + hoa hồng team (thu nhập cạnh tranh nhất thị trường)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Được đăng ký thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Salemall

Công ty Cổ Phần Salemall

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 247, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

