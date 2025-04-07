Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lên kế hoạch triển khai Marketing Automation

Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả đạt được các mục tiêu mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Kiểm soát và tối ưu chi phí chạy quảng cáo

Quản lý đội ngũ, thuyết trình, định hướng và phát triển team

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực chiến về digital marketing

Kinh nghiệm từ 1 năm

Chủ động trong công việc, khả năng truyền đạt tốt

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & pc: 20.000.000đ - 25.000.000đ/tháng + hoa hồng cá nhân + hoa hồng team (thu nhập cạnh tranh nhất thị trường)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Được đăng ký thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

