Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xã Đông Quang, Ba Vì, Huyện Ba Vì
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;
Điều tra, phân tích thị trường.
Xây dựng mô hình, tổ chức hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật.
Các nhiệm vụ khác do đơn vị phân công
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, truyền thông,...
Sức khỏe tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.
Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nâng cao trình độ.
Chế độ đãi ngộ tốt (Hỗ trợ ăn trưa, sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát…).
Tiền lương, khen thưởng theo sự đồng ý và Quy chế của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm sức khỏe, BHXH Bảo hiểm Y tế và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
