Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Không yêu cầu kinh nghiệm Sử dụng thành thạo Word, Excel và 1 PMKT bất kì (Misa là 1 lợi thế) Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI