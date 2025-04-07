Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 65 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất hóa đơn bán hàng
Tổng hợp xuất – nhập – tồn kho
Lập báo cáo bán hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Word, Excel và 1 PMKT bất kì (Misa là 1 lợi thế)
Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn ca
Thưởng doanh số
Các chế độ khác: BHXH, quà lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
