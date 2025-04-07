Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 65 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất hóa đơn bán hàng
Tổng hợp xuất – nhập – tồn kho
Lập báo cáo bán hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Word, Excel và 1 PMKT bất kì (Misa là 1 lợi thế)
Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn ca
Thưởng doanh số
Các chế độ khác: BHXH, quà lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NDTL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1B, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

