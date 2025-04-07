Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 27 Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân An, Long Khánh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Đảm bảo kiểm soát công tác nhập kho đúng số liệu nhận từ cơ sở/bộ phận. Đối chiếu với chứng từ từ bộ phận mua hàng, thanh toán.

Kiểm kê thực tế kho (học phẩm/ TS-CCDC) của các cơ sở định kỳ theo lịch của Công ty (Audit vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm); hoặc phát sinh theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Khối.

Nhận số liệu đặt hàng kho học phẩm của cơ sở, nhập liệu các phiếu thu học phẩm và đối chiếu tổng các các vật phẩm trên phần mềm kế toán.

Phối hợp với bộ phận mua hàng và cơ sở để cập nhật tiến độ giao nhận hàng hoá. Điều chuyển kho giữa các cơ sở khi có yêu cầu —> Hoàn thành những chứng từ ghi chép, sổ sách.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận/ Quản lý trực tiếp

Báo cáo định kỳ tháng/quý/năm.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán. Có kiến thức vững về Nghiệp vụ Kế Toán Kho.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo MS Word, Excel và các phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Cẩn thận và có khả năng làm việc nhóm

Trung thực, ham học hỏi & bảo mật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

