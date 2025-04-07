Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12, Khu nhà 10, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và định hướng chiến lược marketing theo mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý và tối ưu hệ thống quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok Ads để tăng hiệu suất chuyển đổi.

Định hướng nội dung và chiến lược phát triển các kênh YouTube, TikTok, Fanpage nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu.

Dẫn dắt, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ marketing.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác (Telesale, Đào tạo, Vận hành) để đảm bảo sự đồng nhất trong chiến lược kinh doanh.

Theo dõi, phân tích dữ liệu từ các chiến dịch marketing và đề xuất giải pháp tối ưu.

Đảm bảo data khách hàng chất lượng cho bộ phận telesale, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Cập nhật liên tục các xu hướng marketing, thuật toán của nền tảng quảng cáo.

Phân tích hoạt động của đối thủ để đưa ra chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Đã từng quản lý đội nhóm hoặc giữ vị trí tương đương là một lợi thế.

Hiểu rõ và có kinh nghiệm chạy Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads.

Có kỹ năng chạy Ads chuyển đổi (Conversion Ads) để tối ưu hóa doanh thu.

Có kinh nghiệm phát triển và tối ưu kênh YouTube, TikTok, Fanpage.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và đo lường hiệu suất marketing.

Kỹ năng chạy quảng cáo chuyển đổi (Conversion Ads) để mang lại khách hàng thực sự.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Chủ động, sáng tạo, tư duy chiến lược.

Có trách nhiệm, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Luôn cập nhật và sẵn sàng học hỏi những xu hướng mới trong marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Học và phát triển các kỹ năng liên tục, được đào tạo kỹ năng hàng ngày

Kho khóa học không giới hạn số lượng dành cho nhân sự chính thức

Được tham gia các lớp đào tạo liên tục hàng tuần, ưu tiên các bạn có mục tiêu lên vị trí cao hơn

Thưởng hàng quý, thưởng năm, lễ tết

Lương tháng T13, T14…

Du lịch cùng team, năm ít nhất 02 lần

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

