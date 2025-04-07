Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, kiểm tra và thanh toán chứng từ nhận từ nhà cung cấp.
Đối chiếu, làm việc với nhà cung cấp về các khoản công nợ.
Hạch toán nghiệp vụ thanh toán lên phần mềm kế toán Misa.
Xuất hóa đơn.
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí: Kế toán -Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực du lịch.
Am hiểu các thủ tục pháp lý và quy trình.
Khả năng sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.
Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình, dễ hòa đồng.
Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo excel và word
Biết sử dụng mềm kế toán misa.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí: Kế toán -Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực du lịch.
Am hiểu các thủ tục pháp lý và quy trình.
Khả năng sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.
Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình, dễ hòa đồng.
Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo excel và word
Biết sử dụng mềm kế toán misa.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Bảo hiểm
Được tham gia các khóa khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết cho công việc
Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
Bảo hiểm
Được tham gia các khóa khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết cho công việc
Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI