Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, kiểm tra và thanh toán chứng từ nhận từ nhà cung cấp.

Đối chiếu, làm việc với nhà cung cấp về các khoản công nợ.

Hạch toán nghiệp vụ thanh toán lên phần mềm kế toán Misa.

Xuất hóa đơn.

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí: Kế toán -Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực du lịch.

Am hiểu các thủ tục pháp lý và quy trình.

Khả năng sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.

Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình, dễ hòa đồng.

Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo excel và word

Biết sử dụng mềm kế toán misa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Bảo hiểm

Được tham gia các khóa khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết cho công việc

Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI

