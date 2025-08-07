Giới thiệu CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM

Z15 Miracle là công ty đầu tư và thương mại hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực, trong đó ngành chủ lực là tư vấn quản lý doanh nghiệp, truyền thông đa phương tiện, cung ứng các giải pháp truyền thông cho cá nhân/doanh nghiệp và đầu tư bất động sản. Là nhà phát triển giải pháp truyền thông đạt chuẩn quốc tế, với việc đặt chi nhánh hoạt động trải dài tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh cùng mạng lưới đối tác lớn mạnh khắp toàn quốc, chúng tôi mang đến những giải pháp sáng tạo, đẳng cấp nhằm đồng hành và chắp cánh cho sự phát triển bền vững của khách hàng. Không chỉ là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực truyền thông và giải pháp IMC tại Việt Nam, Z15 Miracle còn là công ty kinh doanh các sản phẩm công nghệ chính hãng đến từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Sony, Fujifilm, Canon, DJI và đặc biệt là Leica – biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp trong thế giới nhiếp ảnh. Với tầm nhìn kết nối cộng đồng sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm người dùng, Z15 Miracle mang đến cho thị trường Việt Nam những sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên biệt cùng chuẩn mực quốc tế – nơi mỗi thiết bị không chỉ là công cụ mà còn là người bạn đồng hành của những người kiến tạo cái đẹp.