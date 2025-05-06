Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ với các khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và giữ mối quan hệ của khách hàng
Nghiên cứu thị trường và tìm khách hàng tiềm năng
Chăm sóc, khai thác khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Kinh tế, Marketing, Ngoại ngữ v.v…
Nam/Nữ, tiếng nhật N1 hoặc giao tiếp có trình độ tương đương
Có kinh nghiệm từ 1 - 4 năm trong lĩnh vực Outsourcing
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
Am hiểu về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.
Ưu tiên từng sinh sống, học tập làm việc tại Nhật Bản hoặc có kinh nghiệm làm Sale, Comtor, Brse cho các dự án phần mềm Nhật bản
Chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ…;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Lương làm thêm giờ theo luật lao động,
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00);
Đặc biệt có chế độ nghỉ phép linh hoạt và chế độ nghỉ sinh lý cho nhân viên nữ hợp lý.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
