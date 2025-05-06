Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ với các khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và giữ mối quan hệ của khách hàng

Nghiên cứu thị trường và tìm khách hàng tiềm năng

Chăm sóc, khai thác khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Kinh tế, Marketing, Ngoại ngữ v.v…

Nam/Nữ, tiếng nhật N1 hoặc giao tiếp có trình độ tương đương

Có kinh nghiệm từ 1 - 4 năm trong lĩnh vực Outsourcing

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.

Am hiểu về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Ưu tiên từng sinh sống, học tập làm việc tại Nhật Bản hoặc có kinh nghiệm làm Sale, Comtor, Brse cho các dự án phần mềm Nhật bản

Chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ…;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Lương làm thêm giờ theo luật lao động,

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00);

Đặc biệt có chế độ nghỉ phép linh hoạt và chế độ nghỉ sinh lý cho nhân viên nữ hợp lý.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;

Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI

