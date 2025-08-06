Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM

Mức lương
20 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

Vị trí này được hưởng đầy đủ quyền lợi của thành viên của chương trình The Nexus Generation by Z15 Miracle của công ty, bạn sẽ đóng vai trò là một CTV Account chuyên trách mảng kinh doanh giải pháp truyền thông của Z15 Miracle - nhà phát triển giải pháp truyền thông tích hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế, đơn vị từng được đề cử tại giải thưởng Better Choice Awards 2024 do Bộ Kế hoạch và đầu tư chỉ đạo tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi cũng là một doanh nghiệp nỗ lực trong việc chung tay phát triển nguồn nhân lực tài năng của đất nước thông qua các hoạt động kết hợp cùng các tổ chức giáo dục có sức ảnh hưởng, điển hình là vai trò đối tác - nhà tài trợ Kim cương của Z15 Miracle với Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tại DAV Career Day năm 2025; vai trò Nhà tài trợ Chiến lược tại Marketing Challengers 2025 - cuộc thi giải case Marketing lâu đời nhất Đại học RMIT Việt Nam.
Các bạn sẽ là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ triển khai nội bộ của Z15 Miracle, làm công việc tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng có nhu cầu cụ thể về:
Quảng cáo OOH/Digital OOH (ngoài trời, thang máy, màn hình LED...).
Chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC).
Truyền thông thương hiệu cá nhân/doanh nghiệp.
Z15 Miracle là đối tác của Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram, Threads) và TikTok for Business. Chúng tôi được hưởng quyền lợi kết nối trực tiếp với các chuyên gia của nền tảng để hỗ trợ khách hàng, đối tác của mình cùng nhiều quyền lợi đặc biệt khác do thiết lập được mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều agency khác tại thị trường Việt Nam.
Z15 Miracle luôn giữ được tinh thần sẵn sàng nỗ lực mạnh mẽ trong việc kết nối với các team hay agency hoạt động cùng ngành.
Quản lý khủng hoảng & xây dựng danh tiếng trực tuyến.
Dịch vụ xác minh tích xanh tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, tăng uy tín trên các kênh truyền thông số của các doanh nghiệp đối tác.

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các cá nhân đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các ngành: Marketing, Truyền thông, PR, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh...
Có đam mê với ngành truyền thông quảng cáo, sẵn sàng học hỏi, nhanh nhạy trong cập nhật xu hướng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động kết nối với khách hàng và nội bộ.
Ưu tiên: Đã từng làm cộng tác viên sale, tư vấn, telesale, tổ chức sự kiện, account, hoặc từng tham gia các cuộc thi/dự án truyền thông.
Biết sử dụng các công cụ cơ bản: Google Workspace, Canva, PowerPoint, ...

Tại CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao, không giới hạn và minh bạch rõ ràng đến từng đồng:
Chính sách hoa hồng của Z15 Miracle là theo trọn đời khách hàng mà các CTV Account mang về, tức những lần phát sinh giao dịch sau khi các CTV Account mang về lần đầu sẽ đều được trích % hoa hồng dành cho các CTV Account, dù CTV Account có đang phụ trách hỗ trợ dịch vụ đó hay không. Chúng tôi vô cùng khuyến khích các CTV Account hỗ trợ cùng chúng tôi trong suốt quá trình khách hàng hợp tác với Z15 Miracle, lúc này khách hàng của bạn sẽ vẫn luôn là của bạn.
Được cung cấp dữ liệu real-time, cấp báo cáo chuyên nghiệp hỗ trợ chốt sales.
Được mượn và sử dụng thiết bị hiện đại (ví dụ: DJI Pocket 3, ...) phục vụ tạo nội dung, truyền thông cá nhân (do Z15 Miracle duyệt)
Được đào tạo 1:1 & chuyên sâu từ đội ngũ mentor cấp cao trong ngành truyền thông.
Có thể trở thành nhân sự chính thức của Z15 Miracle, được giới thiệu vào các chương trình, sự kiện lớn trong và ngoài nước.
Z15 Miracle
Ưu tiên xét duyệt tham gia các dự án của công ty cùng các thương hiệu lớn.
Quyền lợi đặc biệt: Được xuất hiện trên những kênh truyền thông giá trị cao, có sức ảnh hưởng trong ngành truyền thông - quảng cáo, tăng tốc nhanh quá trình phát triển vị trí trong ngành và tiếng nói của thành viên với cộng đồng với các kênh như: Advertising Vietnam (1 trong những kênh truyền thông chuyên ngành quảng cáo lớn nhất Việt Nam), Brands Vietnam, Vietcetera, Báo điện tử VTV - Đài truyển hình Việt Nam, Yeah 1 hoặc các trang tin thuộc quyền quản lý của Admicro - VCCorp như: Kênh 14, Cafe F, Cafe Biz, v.v...
Quyền lợi đặc biệt:
Advertising Vietnam (1 trong những kênh truyền thông chuyên ngành quảng cáo lớn nhất Việt Nam)
Lưu ý:
CTV Account/BD là vị trí cộng tác với Z15 Miracle, là những đại sứ đối ngoại truyền cảm hứng của Z15 Miracle, là thành viên của chương trình The Nexus Generation by Z15 Miracle và không hưởng lương cứng theo chính sách của nhân viên chính thức.
The Nexus Generation by Z15 Miracle
Z15 Miracle mong muốn thực sự trở thành người bạn đồng hành của bạn trên con đường sự nghiệp ngành truyền thông và quảng cáo sáng tạo. Chúc bạn thành công!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tháp Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

