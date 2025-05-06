Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Menas Mall, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tính toán số lượng hàng tồn và đặt hàng của nhóm Ngành hàng phụ trách.

Đảm bảo số tồn hàng hóa và lượng hao hụt được quản lý chặt chẽ, tuân thủ các chỉ tiêu trong kế hoạch.

Hỗ trợ công tác kiểm kê đột xuất và theo định kỳ các ngành hàng.

Lên kế hoạch, cùng với Giám sát Ngành hàng kiểm soát lượng hàng tồn kho, phòng ngừa những rủi ro tổn thất hàng hóa.

Đảm bảo chất lượng hàng tươi sống và giảm hao hụt.

Chăm sóc và trưng bày hàng hóa thực phẩm.

Giới thiệu, tư vấn khách hàng.

Kiểm tra tem giá, bảng giá, hạn sử dụng, chất lượng và chủng loại hàng hóa

Nhận hàng Thực phẩm giao đầu ngày.

Sơ chế các mặt hàng thực phẩm tươi sống.

Bảo quản, xử lý hàng cuối ngày theo hướng dẫn công việc.

Đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn an ninh và tiêu chuẩn chất lượng theo quy định công ty.

Luôn duy trì chất lượng hàng hóa có tiêu chuẩn tốt nhất khi tới tay khách hàng

Thực hiện báo cáo hàng ngày.

Phát triển khách hàng lớn trong nhóm Ngành hàng phụ trách, duy trì và phát triển doanh số các Khách hàng trong top.

Hướng dẫn, đào tạo kèm cặp Nhân viên với để nắm bắt nhanh chóng công việc.

Tham gia thực hiện kiểm kê hàng năm để đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của Ngành hàng và Siêu thị.

Phân tích xu hướng của thị trường và đối thủ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí ngành hàng thực phẩm tươi sống tại các siêu thị. (Ưu tiên những siêu thị cao cấp)

Kiến thức về thị trường bán lẻ.

Kiến thức về sản phẩm hàng tiêu dùng đặc biệt về sản phẩm tươi sống.

Hiểu biết cơ bản phương thức sơ chế và pha lóc sản phẩm tươi sống

Am hiểu về hàng fresh nhập khẩu

Có kiến thức về gam hàng, giá, sơ đồ trưng bày, vùng khách hàng của siêu thị, quy trình làm việc liên quan, quy định nội bộ.

Tiếng Anh giao tiếp khá

Tin học văn phòng tốt.

Trình độ học vấn tối thiểu: Trung cấp.

Trình độ học vấn tối thiểu

Chuyên ngành: Các ngành có liên quan.

Chuyên ngành

Các kỹ năng khác:

Có khả năng kiểm soát, quản lý và triển khai mọi hoạt động kinh doanh ngành hàng.

Có kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh.

Tư duy nhạy bén, có khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi.

Liêm chính, trung thực, quyết liệt trong công việc.

Ưu tiên tiếng anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin