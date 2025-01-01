Giới thiệu CÔNG TY TNHH MENAS

enas là tập đoàn thương mại dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi kế thừa tinh hoa văn hóa toàn cầu, mang đến những trải nghiệm ấn tượng, nâng tầm phong cách sống hiện đại. Menas nằm trong hệ sinh thái bền vững của Tập đoàn Sovico từ bất động sản, tài chính, ngân hàng, y tế đến dịch vụ hàng không. Menas là tên được phát triển từ tiếng Hy Lạp, mỗi ký tự thể hiện một ý nghĩa tượng trưng cho: Masterpiece (tuyệt tác) Elegance (tinh tế) New way of life/ New thinking/ New icon of HCMC Aesthetics (cái đẹp) Authenticity (độc bản) Sweetness (sự ngọt ngào) trong trải nghiệm, cảm nhận từ phong cách phục vụ của đội ngũ Menas.