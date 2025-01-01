Giới thiệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG

CỬA NHÔM VIỆT MINH LONG – CỬA NHÔM DÀNH CHO NGƯỜI KỸ TÍNH Công Ty TNHH SX TM XD Cơ Khí Việt Minh Long là đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công cửa nhôm, cửa cuốn cao cấp,.. Tầm nhìn Trở thành đơn vị tiên phong tư vấn, thiết kế và cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu với các tiêu chí đảm bảo an toàn - tiêu chuẩn kỹ thuật - xu hướng, thời thượng. Sản phẩm Việt Minh Long, mang đến trải nghiệm toàn diện từ vẻ đẹp ngoại quan của công trình cho đến tiện ích công năng. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để mang đến các sản phẩm chất lượng. Cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo các giá trị sống thiết thực và đẳng cấp. Trụ sở chính: 68/69/9/16 Đường TA32, Khu Phố 5, Phường Thới An, Quận 12 Nhà máy tọa lạc tại số 10, đường Vĩnh Phú 33, TP. Thuận An, T. Bình Dương. Một khu vực kinh tế mới sôi nổi trong nhiều năm qua, địa thế giáp ranh HCM, giao thoa kết nối thuận tiện các tỉnh phía Nam. Quy mô 2000m2, 100 nhân sự trực thuộc. Mô hình kinh doanh với nhân sự trẻ, nhiệt huyết, tư duy đổi mới, sáng tạo và ưa thích thử thách, bứt phá. Showroom trải nghiệm: T29 Buiding, Khu DTTM The Seasons Bình Dương.