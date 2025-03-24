Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 16 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm và khai thác đối tác mới

Mở rộng đối tác thông qua các kênh online, mạng xã hội, điện thoại,... (đăng bài, tiếp cận và khai thác thông tin nhằm tìm kiếm người phù hợp làm đối tác)

Tư vấn, mở điểm; Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với đối tác

Hướng dẫn, hỗ trợ công cụ bán hàng cho đối tác như banner/ poster/ hình ảnh sản phẩm

Đi thị trường tại khu vực được phân công để thúc đẩy tăng doanh số.

Làm việc trực tiếp tại thị trường

Chấm công linh động, không cần lên văn phòng

Hồ Chí Minh: Tất cả quận / huyện (trừ Củ Chi, Cần Giờ)

Bình Dương: Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có kĩ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt

Chăm chỉ, cầu tiến, không ngại tư duy mới

Có phương tiện di chuyển

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6.000.000 vnđ + Thưởng Cá nhân (Lên đến 2.800.000 vnđ) + Thưởng KPI theo hiệu suất làm việc

Tổng thu nhập lên đến 20.000.000 vnđ

18 ngày phép năm

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện FPT Care

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

Đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/năm.

Tặng quà Sinh nhật, Lễ, Tết.

Tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...)

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

