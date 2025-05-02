Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 22 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và khai thác đối tác mới
Mở rộng đối tác thông qua các kênh online, mạng xã hội, điện thoại,... (đăng bài, tiếp cận và khai thác thông tin nhằm tìm kiếm người phù hợp làm đối tác)
Tư vấn, mở điểm; Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với đối tác
Hướng dẫn, hỗ trợ công cụ bán hàng cho đối tác như banner/ poster/ hình ảnh sản phẩm
Đi thị trường tại khu vực được phân công để thúc đẩy tăng doanh số.
Làm việc trực tiếp tại thị trường
Chấm công linh động, không cần lên văn phòng
Hồ Chí Minh: Tất cả quận / huyện (trừ Củ Chi, Cần Giờ)
Bình Dương: Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kĩ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt
Chăm chỉ, cầu tiến, không ngại tư duy mới
Có phương tiện di chuyển.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên đến 20.000.000 vnđ; bao gồm: LCB + Phụ cấp + Thưởng
Tổng thu nhập lên đến 20.000.000 vnđ;
Phép năm theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện FPT Care
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm
Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/năm
Tặng quà Sinh nhật, Lễ, Tết
Tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT (các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...)
Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

