Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Ninja Van
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 265B đường Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP HCM, Quận 8 ...và 7 địa điểm khác, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, giám sát hàng hóa tại trạm giao nhận
Giám sát giao hàng, lộ trình giao hàng và thu - nộp tiền COD của tài xế
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nhân sự của trạm
Các nhiệm vụ khác do quản lý phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trong ngành
Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm
Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
