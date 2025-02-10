Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 265B đường Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP HCM, Quận 8 ...và 7 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giám sát hàng hóa tại trạm giao nhận

Giám sát giao hàng, lộ trình giao hàng và thu - nộp tiền COD của tài xế

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nhân sự của trạm

Các nhiệm vụ khác do quản lý phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong ngành

Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm

Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Giới tính Nam

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

