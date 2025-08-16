Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Vĩnh Phú 33, KP. Tây, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi số liệu & hồ sơ

Thao tác Excel thành thạo: lập báo cáo, tổng hợp dữ liệu, xử lý thông tin nhanh chóng chính xác

Theo dõi & đôn đốc công việc

Quản lý tiến độ các công việc, theo sát và đôn đốc các bộ phận/bên liên quan để đảm bảo đúng thời hạn.

Phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban để giải quyết yêu cầu của khách hàng và chỉ đạo của Ban Giám đốc

Giao tiếp & chăm sóc khách hàng

Gọi điện thoại, trao đổi trực tiếp với khách hàng theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Gặp gỡ, làm việc với khách hàng để hỗ trợ, xử lý vấn đề và duy trì mối quan hệ tốt đẹp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (22-30)

Ngoại hình chuyên nghiệp, tự tin, sáng sủa

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Ưu tiên có Tiếng anh giao tiếp tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành xây dựng, nội thất, nhôm kính,…

Tố chất & thái độ

Làm việc chăm chỉ, kiên trì, chịu khó học hỏi.

Giữ thái độ vô tư, hòa nhã nhưng tinh tế trong ứng xử và xử lý tình huống

Có thể làm việc linh hoạt thời gian

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12 -15tr

- Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm

- Các chế độ thưởng, tặng quà: sinh nhật, kết hôn, sinh con, các ngày lễ (8/3, 20/10, 1/6, ngày thành lập công ty...), các ngày Tết (cổ truyền, Trung thu), ốm đau, hiệu quả công việc tốt, thâm niên làm việc lâu dài

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

- Được học hỏi từ Ban Lãnh đạo

- Chế độ phúc lợi khác: điện thoại, khám sức khoẻ định kỳ, Teambuilding, cấp phát đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG

