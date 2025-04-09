Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 17/42 Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Bình Dương (Giáp ranh Phạm Văn Đồng quận Thủ Đức), Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại Kho Tổng Sendo Farm: 17/42 Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Bình Dương (Giáp ranh Phạm Văn Đồng quận Thủ Đức).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Phụ cấp cơm + KPI

Được sử dụng tất các kênh tuyển dụng

Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm

Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/quý.

Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

