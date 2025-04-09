Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 17/42 Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Bình Dương (Giáp ranh Phạm Văn Đồng quận Thủ Đức), Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại Kho Tổng Sendo Farm: 17/42 Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Bình Dương (Giáp ranh Phạm Văn Đồng quận Thủ Đức).
Làm việc tại Kho Tổng Sendo Farm:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Phụ cấp cơm + KPI
Được sử dụng tất các kênh tuyển dụng
Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất
Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm
Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/quý.
Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

