Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CSGroup

CSGroup

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CSGroup

CSGroup là nơi tập hợp lớp trẻ có hoài bão muốn thể hiện mình, có khát khao làm giàu, biết tận dụng cơ hội của thời đại và năng lực hiện có của mình nhằm xây dựng thành công một doanh nghiệp kinh tế tri thức hoạt động hiệu quả dựa trên một phương thức tổ chức quản lý hợp lý và một nền tảng văn hóa doanh nghiệp phù hợp thời đại. Với phương châm "Không chỉ là công nghệ", CSGroup không chỉ tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật mà còn tập trung vào các yếu tố quan trọng khác như công nghệ nội dung, chất lượng trong mọi sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác. CSGroup bồi dưỡng cộng đồng những con người không chỉ sống, mà còn sống tốt. Những sản phẩm của chúng tôi là một phần mở rộng của niềm đam mê đó. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và cải tiến để trao cho khách hàng thông tin, sản phẩm, và dịch vụ cho phép họ tối ưu công việc và chất lượng cuộc sống.

Tuyển Google Ads CSGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Google Ads CSGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

