Giới thiệu DOOING COFFEE LAB

Dooing Coffee Lab là chuỗi cà phê mới nổi tại TP.HCM, được biết đến với phong cách hiện đại, sáng tạo và không gian thân thiện, phù hợp cho cả làm việc lẫn thư giãn. Dooing Coffee Lab đang thu hút sự chú ý của giới trẻ yêu thích cà phê chất lượng và không gian trải nghiệm độc đáo. Hệ thống cửa hàng Tính đến nay, Dooing Coffee Lab đã khai trương được 3 địa điểm tại các khu vực đắc địa ở TP.HCM: 213 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5 464 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3 Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1 213 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5 464 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3 Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1