Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Ngày đăng tuyển: 23/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa R6, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu
- Phụ trách tuyển dụng đa kênh, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp.
- Tự chủ trong việc tuyển dụng các vị trí cốt lõi, đảm bảo hiệu suất và chất lượng
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ hành chính từ các bộ phận khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ dưới 36 tuổi, Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng từ 6 tháng, tuyển mass, tuyển sale
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính...
- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (LC 10-15 triệu + thưởng, có thể deal theo năng lực).
- Đóng BHXH đầy đủ, tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding hằng năm, thưởng sinh nhật, thưởng lễ tết các dịp,...
- Thử việc 85% lương cứng.(2 tháng)
- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
- Nếu phát sinh công việc phải làm thêm giờ thì trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo sẽ thông báo trước.
- Hỗ trợ gửi xe. cấp máy tính, điện thoại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, lô E187 khu Shophouse Châu âu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

