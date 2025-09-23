Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa R6, KĐT Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu

- Phụ trách tuyển dụng đa kênh, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp.

- Tự chủ trong việc tuyển dụng các vị trí cốt lõi, đảm bảo hiệu suất và chất lượng

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ hành chính từ các bộ phận khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ dưới 36 tuổi, Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng từ 6 tháng, tuyển mass, tuyển sale

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính...

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (LC 10-15 triệu + thưởng, có thể deal theo năng lực).

- Đóng BHXH đầy đủ, tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding hằng năm, thưởng sinh nhật, thưởng lễ tết các dịp,...

- Thử việc 85% lương cứng.(2 tháng)

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

- Nếu phát sinh công việc phải làm thêm giờ thì trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo sẽ thông báo trước.

- Hỗ trợ gửi xe. cấp máy tính, điện thoại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

