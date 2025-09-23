Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ quản lý trong việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, sắp xếp lịch làm việc, tiếp nhận và xử lý thông tin.

Quản lý và cập nhật dữ liệu trên các phần mềm quản lý văn phòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Tham gia các hoạt động của công ty như team building, các sự kiện...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tiếng Trung giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp THPT trở lên, các chuyên ngành.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống phát sinh.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (thông tin chưa được cung cấp)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN

