Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hỗ trợ quản lý trong việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, sắp xếp lịch làm việc, tiếp nhận và xử lý thông tin.
Quản lý và cập nhật dữ liệu trên các phần mềm quản lý văn phòng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Tham gia các hoạt động của công ty như team building, các sự kiện...
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tiếng Trung giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp THPT trở lên, các chuyên ngành.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cẩn thận.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống phát sinh.
Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận (thông tin chưa được cung cấp)
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
