Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Hỗ trợ các công việc hành chính - văn phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các mạng xã hội và trang web tìm kiếm việc làm.

Nhanh nhẹn, năng động, có trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

