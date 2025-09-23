Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102 Phạm Hùng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế các hệ thống điện, công nghiệp cho công trình, hệ thống tự động hóa (Lập trình PLC, Mircrochip), hệ thống SCADA (Lập trình SCADA), hệ thống tủ điện trung tâm;

Lập kế hoạch thi công, danh sách vật tư, nguồn lực, dự toán để thực hiện dự án;

Giám sát, hướng dẫn thực hiện dự án;

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động;

Kiểm soát kỹ thuật công nghệ theo mảng phụ trách và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;

Bóc tách khối lượng cho công trình, dự án;

Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu liên quan hạng mục điện và scada;

Theo dõi tiến độ thi công của nhà thầu và lập báo cáo liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện, Tự động hóa và các chuyên ngành có liên quan;

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm làm việc với nhiều đơn vị nhà thầu; kinh nghiệm giám sát hiện trường;

Có các chứng chỉ liên quan công việc;

Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc tốt;

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ tuân theo quy định của Luật Lao động;

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Teambuilding, nghỉ mát hằng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết,…

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14, …);

Phụ cấp cơm trưa 35.000 VNĐ/Ngày;

Phụ cấp gửi xe 150.000 VNĐ/Tháng;

Hỗ trợ công tác phí, hỗ trợ chỗ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

