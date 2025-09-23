Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1011 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

• Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, cửa hàng; xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo tháng/quý.

• Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin, tìm kiếm – sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, phối hợp phỏng vấn chuyên môn và đề xuất nhận việc.

• Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên, xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí thường xuyên tuyển (barista, phục vụ, thu ngân, quản lý cửa hàng…).

• Tổ chức các chương trình tuyển dụng số lượng lớn (mass hiring) tại trường học, hội chợ việc làm hoặc online.

• Phát triển và duy trì kênh tuyển dụng: TopCV, Vietnamworks, Facebook, TikTok, cộng đồng việc làm ngành F&B…

• Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng (employer branding) nhằm thu hút nhân tài.

• Báo cáo kết quả tuyển dụng hàng tuần/tháng, đánh giá hiệu quả kênh tuyển dụng.

• Hỗ trợ các công việc nhân sự khác: đào tạo hội nhập, quản trị hồ sơ nhân viên khi có yêu cầu.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên trong ngành F&B hoặc chuỗi bán lẻ.

• Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, đánh giá ứng viên tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng và quen dùng các phần mềm ATS (Applicant Tracking System) là lợi thế.

• Có khả năng quản lý nhiều đầu việc, chịu được áp lực cao.

• Năng động, trách nhiệm, định hướng gắn bó lâu dài.

Tại DOOING COFFEE LAB Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 12 – 16 triệu/tháng (lương + KPI tuyển dụng).

• Thưởng theo kết quả tuyển dụng và tình hình kinh doanh.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

• Nghỉ phép năm, ngày lễ/tết theo quy định.

• Được đào tạo nâng cao kỹ năng tuyển dụng và phát triển sự nghiệp trong ngành F&B.

• Lộ trình thăng tiến: Chuyên viên chính → Trưởng nhóm Tuyển dụng → HRBP.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội tiếp xúc trực tiếp với quy mô chuỗi cửa hàng.

