Eras Group là một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, chuyên phát triển các dự án bất động sản và khu dân cư chất lượng cao tại Việt Nam. Với sứ mệnh tạo dựng những sản phẩm nhà ở và không gian sống đẳng cấp, Eras Group cam kết cung cấp các dự án xây dựng có quy hoạch hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu và phong cách sống hiện đại của người dân. Tập đoàn không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Các dự án nổi bật của Eras Group bao gồm Khu Dân Cư Đô Thị Xanh, được biết đến với vị trí đắc địa và pháp lý rõ ràng, cùng với thiết kế kiến trúc độc đáo mang phong cách Florence – Tuscany. Khu dân cư này không chỉ đem lại hệ thống tiện ích vượt trội mà còn tạo ra một không gian sống lý tưởng cho cư dân. Bên cạnh đó, dự án Lộc Phát còn đáp ứng các nhu cầu về thương mại và giải trí, tạo điều kiện cho cư dân tận hưởng cuộc sống đầy đủ và phong phú. Eras Group luôn chú trọng công tác phát triển nhân lực, hướng đến việc xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và năng động. Tập đoàn xem sự phát triển bền vững là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời tập trung vào việc tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng và cộng đồng. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển rõ ràng, Eras Group đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản tại Việt Nam.