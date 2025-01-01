Công việc Concept Artist

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 15 kết quả / Từ khoá "Concept Artist"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Concept Artist

-

Có 15 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Concept Artist Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Concept Artist CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm S+A Vietnam
Tuyển Concept Artist S+A Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
S+A Vietnam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Tuyển Concept Artist Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Hạn nộp: 30/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
Tuyển Concept Artist CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 500 USD
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Concept Artist XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
XGame
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Concept Artist CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Tuyển Concept Artist XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Concept Artist CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX
Tuyển Concept Artist CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX
Hạn nộp: 19/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media
Tuyển Concept Artist Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển Concept Artist CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 10/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VTC Academy Hà Nội
Tuyển Concept Artist VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VTC Academy Hà Nội
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Wavez Technologies
Tuyển Concept Artist Wavez Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu
Wavez Technologies
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Concept Artist SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu
SonatGame Studio
Hạn nộp: 11/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Trước sự ra tăng của các công ty game, hoạt hình và giải trí, nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist duy trì ở mức cao, kéo theo cơ hội việc làm cho những họa sĩ ý tưởng trên thị trường việc làm. Các doanh nghiệp mong muốn tuyển được ứng viên có kinh nghiệm cùng khả năng sáng tạo, với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Concept Artist

Concept Artist (Họa sĩ ý tưởng) là những người trình bày, minh họa ý tưởng, yêu cầu của một bản vẽ ý tưởng thành một nhân vật có thể trong trò chơi điện tử hoặc trong phim hoạt hình, truyền hình và điện ảnh.

Vai trò của các Concept Artist rất quan trọng trong quá trình sản xuất phim ảnh và trò chơi điện tử. Công việc của những họa sĩ này nằm trong thời điểm tiền sản xuất, nhờ vậy những người thực hiện tiếp theo sẽ có những thiết kế ban đầu của sản phẩm và bắt đầu thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Hiện tại, dù xuất phát sau so với nhiều quốc gia, thị trường lao động Concept Artist tại Việt Nam đang khá sôi động. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho lĩnh vực này đang gia tăng nhanh chóng tại nước ta. Những họa sĩ ý tưởng chủ yếu làm việc từ xa cho các công ty sản xuất game, phim ảnh và studio ở các nước như Mỹ, Trung Quốc…

Trên các trang tuyển dụng, có tới hàng trăm tin tức tuyển việc làm Concept Artist mỗi tháng. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đặc thù này. Những sinh viên mới ra trường cũng có thể thử sức ở ngành Concept Artist với công việc bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Concept Artist

Theo như Job3s tìm hiểu, mức thu nhập của các vị trí việc làm Concept Artist phụ thuộc khá nhiều vào trình độ chuyên môn và cấp bậc của nhân viên. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên 2D Artist 8.000.000 - 10.000.000
Nhân viên 3D Artist 10.000.000 - 18.000.000
Graphic Designer 12.000.000 - 25.000.000
Lead Concept Artist 18.000.000 - 30.000.000
Art Director 30.000.000 - 45.000.000

Lưu ý: Mức lương của các vị trí việc làm Concept Artist có thể cao hơn tùy vào kinh nghiệm, độ khó của công việc và quy mô công ty.

3. Mô tả công việc cho việc làm Concept Artist

Công việc của Concept Artist chủ yếu liên quan đến việc đưa ra ý tưởng, phác họa và sáng tạo. Tùy thuộc từng lĩnh vực hoạt động của công ty mà các ứng viên có phải thực hiện những việc làm chi tiết dưới đây:

Nghiên cứu và phát triển ý tưởng

  • Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng, leader hoặc cấp quản lý.
  • Tiến hành nghiên cứu, phân tích dựa trên các yêu cầu, đảm bảo hiểu đúng mong muốn của khách hàng.
  • Tìm kiếm ý tưởng theo xu hướng hiện tại của ngành.

Tạo hình ảnh và bản vẽ phác thảo

  • Tìm hiểu đối tượng cần tạo hình sau khi thu thập thông tin từ người quen, từ Internet, mạng xã hội.
  • Nghiên cứu xử lý thông tin hiệu quả.
  • Chọn lọc thông tin phù hợp, thuyết trình ý tưởng.
  • Xác định tông màu đẹp, hợp lý với nhân vật.
  • Đưa ra bản vẽ phác thảo ban đầu cho khách hàng, cấp quản lý.
  • Xử lý các bố cục không gian của bản vẽ.

Tạo ra nhiều biến thể từ bản gốc khi thiết kế

  • Sau bản phác thảo, bắt đầu lên bản vẽ chi tiết.
  • Vẽ chi tiết ý tưởng rồi và tích hợp màu sắc, ánh sáng để nhân vật sinh động, cảm xúc.

Giao tiếp và hợp tác với các bộ phận khác

  • Giao tiếp với khách hàng, team leader các bộ phận khác liên quan đến dự án.
  • Cùng tranh luận, góp ý và đưa ra các đề xuất.
  • Tiếp thu những đề xuất hợp lý, đáp ứng yêu cầu của khách và xu hướng thị trường.

Chỉnh sửa và cải tiến sản phẩm

  • Nhận phản hồi từ các bên liên quan.
  • Vẽ, sửa theo như yêu cầu từ người giám sát, người làm concept chính.
  • Điều chỉnh, cải thiện bản vẽ để đạt mục tiêu cuối cùng.
  • Xem xét bức tranh tổng thể, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, mục tiêu.

Ngoài những công việc trên, Concept Artist báo cáo tiến độ làm việc cũng như những dự án đã tham gia theo tuần, tháng, quý, năm. Bạn cũng phải thực hiện một số công việc mà cấp quản lý giao phó.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Concept Artist

Việc làm Concept Artist đang là ngành nghề được nhiều người quan tâm, các doanh nghiệp tích cực tuyển dụng. Dưới đây là những vị trí công việc cụ thể thuộc lĩnh vực này:

4.1. Nhân viên 2D Artist

Nhân viên 2D artist là những người vẽ bối cảnh, nhân vật game, truyện tranh dạng 2D. Các sản phẩm 2D này sẽ được dùng trong các phân đoạn khác nhau trên game, truyện tranh.

Công việc chính:

  • Thiết kế các nhân vật, hình nền, thumb, hình minh họa cho các dự án truyện tranh, game.
  • Thiết kế layout cho học liệu.
  • Chỉnh sửa, thiết kế file theo đơn đặt hàng từ các phòng ban.
  • Xây dựng trang vẽ độc đáo, ấn tượng, phong cách mới.
  • Phối hợp với bộ phận liên quan để nghiên cứu, phân tích, đưa ra những sản phẩm phù hợp.

4.2. Nhân viên 3D Artist

Nhân viên 3D Artist là những người vẽ, thiết kế hình ảnh 3D trong game, hoạt hình như bối cảnh, phụ kiện, đồ vật… Những họa sĩ này sẽ phác thảo trên đồ hoạ máy tính để đảm bảo hình ảnh đẹp mắt, sống động.

  • Công việc chính:
  • Thiết kế hình ảnh 3D cho nhân vật, bối cảnh, các vật phẩm trong game, phim truyện.
  • Gắn xương, thực hiện làm các chuyển động nhân vật 3D.
  • Vẽ đặc tả một số chất liệu.
  • Phối hợp với bộ phận khác hoàn thiện sản phẩm.
  • Tham gia cùng team định hình, đảm bảo chất lượng đồ họa.

4.3. Graphic Designer

Graphic Designer (nhà thiết kế đồ hoạ) là những người có nhiệm vụ thiết kế đồ họa, phối hợp hình ảnh, kiểu chữ và các yếu tố khác lại với nhau thành một bản vẽ thống nhất.

Công việc chính:

  • Thiết kế ấn phẩm truyền thông theo nhận diện thương hiệu.
  • Phối hợp với các phòng ban đảm bảo sản phẩm tạo ra đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng.
  • Đóng góp các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ lên concept ý tưởng cho dự án.
  • Hỗ trợ nâng cao chất lượng thiết kế, tối ưu hóa quy trình làm việc, tạo ra sản phẩm.

4.4. Lead Concept Artist

Lead Concept Artist là người dẫn dắt, chịu trách nhiệm mọi thứ trong quá trình thực hiện một dự án. Những người ngồi vị trí này sẽ quản lý cả đội ngũ nhân viên lẫn công việc của team.

  • Công việc chính:
  • Tham gia vào quá trình thiết kế ý tưởng concept, layout của các dự án.
  • Lập kế hoạch bố trí công việc cho các nhân viên cấp dưới.
  • Điều phối từng hạng mục công việc cho nhân viên.
  • Quản lý nhân sự trong nhóm.
  • Hướng dẫn, giám sát, đảm bảo tiến độ dự án.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan có thể là khách hàng, đối tác.
  • Báo cáo kết quả thực hiện công việc với cấp trên.

4.5. Art Director

Art Director (Giám đốc nghệ thuật), là người chịu trách nhiệm cuối cùng về hình ảnh, bản vẽ thiết kế cũng như thành quả cuối cùng của dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu mà khách hàng đã đưa ra.

Công việc chính:

  • Đưa ra những ý kiến hiệu quả để thực hiện ý tưởng.
  • Chọn hình ảnh nghệ thuật, yếu tố thiết kế cần thiết.
  • Phát triển giao diện tổng thể, phong cách của dự án.
  • Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên thiết kế.
  • Phê duyệt các thiết kế, tác phẩm nghệ thuật, những hình ảnh đồ họa nhân viên thực hiện.
  • Thảo luận với khách hàng tìm ra mong muốn của khách hàng, từ đó phát triển dự án.
  • Phối hợp với các phòng ban khác nhằm phục vụ cho quá trình sáng tạo.
  • Dự toán ngân sách, thời hạn thực hiện các dự án.
  • Thuyết trình những ý tưởng nghệ thuật cho khách hàng.
Có nhiều vị trí công việc thuộc lĩnh vực việc làm Concept Artist
Có nhiều vị trí công việc thuộc lĩnh vực việc làm Concept Artist

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Concept Artist

Lĩnh vực việc làm Concept Artist đang ngày càng khởi sắc với nhiều vị trí công việc với mức lương cao. Tuy nhiên, ngành này chủ yếu tập trung phát triển tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.

5.1. Tuyển dụng việc làm Concept Artist tại Hà Nội

Tại Hà Nội, lĩnh vực sản xuất game, phim hoạt hình, phim truyện ngày càng được đầu tư, do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist tại đây luôn rất cao. Các vị trí công việc được tuyển dụng việc làm tại Hà Nội nhiều nhất chủ yếu là nhân viên 2D Artist, nhân viên 3D Artist, thiết kế đồ họa nhằm đáp ứng cho thị trường công ty sản xuất game.

Với mức lương dao động từ 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, nhiều doanh nghiệp mong muốn tuyển được những ứng viên có khả năng tư duy sáng tạo và có trách nhiệm với công việc.

5.2. Tuyển dụng việc làm Concept Artist tại Hồ Chí Minh

TP. HCM là trung tâm kinh tế phía Nam nước ta với khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực sản xuất game, phim hoạt hình. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist của khu vực này luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay.

Có tới hàng trăm tin đăng tìm kiếm các ứng viên thuộc lĩnh vực ngành nghề này tại TP. HCM mỗi tháng, với mức lương đề xuất hấp dẫn, dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm Concept Artist tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên 2D Artist, nhân viên 3D Artist, ngành thiết kế đồ họa cũng tăng cao vì các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đồ họa, thiết kế đang phát triển mạnh trên địa bàn thành phố. Các công ty game, phim hoạt hình sẵn sàng đưa ra mức lương cùng chế độ đãi ngộ tốt cho những ứng viên chất lượng cao, dao động từ 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Concept Artist

Vì ngành việc làm Concept Artist là lĩnh vực đòi hỏi khả năng vẽ, sự sáng tạo, các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu rất khắt khe khi tìm kiếm ứng viên. Dưới đây là những tiêu chí chi tiết:

Kỹ năng vẽ và thiết kế

  • Sở hữu khả năng vẽ tốt để tạo ra thiết kế đặc sắc, mới lạ, thú vị.
  • Dùng kỹ năng vẽ để truyền đạt ý tưởng rõ ràng, chính xác cho các bộ phận có liên quan.
  • Khả năng thiết kế đa dạng giúp cho Concept Artist có thể dễ dàng sinh ra các ý tưởng sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn, nhà sản xuất.

Kiến thức về phần mềm đồ họa (Photoshop, Illustrator, Blender)

  • Có kiến thức về đồ họa, phần mềm xử lý hình ảnh: Vì Concept Artist làm việc với phần mềm thiết kế nhiều nên bạn cần nắm được cách sử dụng, thành thạo các kỹ năng của Photoshop, Illustrator, Blender mới có thể cho ra sản phẩm nhanh chóng, đẹp mắt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

  • Vì Concept Artist thường phải kết nối với các vị trí khác nhau như 3D Modelers, Animators,… trong quy trình sản xuất, do đó cần khả năng giao tiếp.
  • Kỹ năng làm việc nhóm cũng được ưu tiên vì bạn phải phối kết hợp với các bộ phận khác trong công ty, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Khả năng nghiên cứu và phân tích

  • Một Concept Artist cần có khả năng nghiên cứu để đưa ra các thiết kế đúng yêu cầu của khách.
  • Kỹ năng phân tích cũng được ưu tiên giúp các họa sĩ ý tưởng có thể tìm ra những ý tưởng sáng tạo mới sau khi tìm hiểu sâu hơn về nhân vật mình cần thực hiện thiết kế.

Yêu cầu sự sáng tạo, tư duy nghệ thuật

  • Sáng tạo là tố chất cần thiết của một họa sĩ ý tưởng. Nó giúp bạn thể hiện được dấu ấn riêng, cá tính riêng của bản thân.
  • Một Concept Artist chắc chắn cần có tư duy nghệ thuật tốt, để đảm bảo tạo ra những sản phẩm vừa nghệ thuật vừa mới mẻ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Công việc của một nhân viên thuộc ngành nghề Concept Artist đòi hỏi sự sáng tạo, mới mẻ
Công việc của một nhân viên thuộc ngành nghề Concept Artist đòi hỏi sự sáng tạo, mới mẻ

7. Những khó khăn trong việc làm Concept Artist

Ngành việc làm Concept Artist đang có nhiều tiềm năng phát triển với nhiều vị trí công việc cùng mức lương đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, các nhân viên thuộc ngành này cũng phải đối mặt với một số thách thức:

Áp lực thời gian, yêu cầu chất lượng

Yêu cầu của ngành Concept Artist là cần thời gian hoàn thành và kết quả sản phẩm phải đẹp, thu hút. Kéo theo đó, các họa sĩ ý tưởng sẽ gặp áp lực về thời gian. Một lần lỡ deadline có thể ảnh hưởng đến cá nhân người thực hiện và tiến độ của toàn đội. Không ít nhân viên Concept Artist vì muốn kịp tiến độ mà cho ra mắt những sản phẩm thiết kế kém chất lượng.

Cạnh tranh trong ngành sáng tạo

Ngành sáng tạo có tính cạnh tranh khá cao trên thị trường hiện tại. Bạn phải đối diện với những đối thủ kinh doanh cùng lĩnh vực. Nếu sản phẩm thiết kế tạo ra không đủ thu hút, công việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng khá lớn.

Thay đổi nhanh chóng trong xu hướng nghệ thuật, công nghệ

Cập nhật và học hỏi kiến thức về các phần mềm đồ họa là yêu cầu bắt buộc của nhiều vị trí việc làm Concept Artist vì xu hướng nghệ thuật và công nghệ thay đổi liên tục. Thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, nếu bạn không bắt kịp có thể thụt lùi phía sau.

Yêu cầu khắt khe từ khách hàng, nhà sản xuất

Trong ngành thiết kế sáng tạo, tiêu chuẩn chung hay đúng sai không hề tồn tại. Tất cả đều phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, đối tác. Các họa sĩ ý tưởng cần kiểm soát cái tôi cá nhân để giải quyết các vấn đề và yêu cầu khó tính của khách hàng.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist đang ngày càng rộng mở với các ứng viên có trình độ chuyên môn về thiết kế cùng khả năng sáng tạo tốt. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành mỹ thuật đều quyết định lựa chọn ngành nghề lĩnh vực này để phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Nếu bạn muốn có mức lương ổn, công việc linh hoạt về thời gian, gia nhập vào thị trường tuyển dụng Concept Artist là sự lựa chọn khá tốt.