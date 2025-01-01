Công việc Concept Artist

Trước sự ra tăng của các công ty game, hoạt hình và giải trí, nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist duy trì ở mức cao, kéo theo cơ hội việc làm cho những họa sĩ ý tưởng trên thị trường việc làm. Các doanh nghiệp mong muốn tuyển được ứng viên có kinh nghiệm cùng khả năng sáng tạo, với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Concept Artist

Concept Artist (Họa sĩ ý tưởng) là những người trình bày, minh họa ý tưởng, yêu cầu của một bản vẽ ý tưởng thành một nhân vật có thể trong trò chơi điện tử hoặc trong phim hoạt hình, truyền hình và điện ảnh.

Vai trò của các Concept Artist rất quan trọng trong quá trình sản xuất phim ảnh và trò chơi điện tử. Công việc của những họa sĩ này nằm trong thời điểm tiền sản xuất, nhờ vậy những người thực hiện tiếp theo sẽ có những thiết kế ban đầu của sản phẩm và bắt đầu thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Hiện tại, dù xuất phát sau so với nhiều quốc gia, thị trường lao động Concept Artist tại Việt Nam đang khá sôi động. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho lĩnh vực này đang gia tăng nhanh chóng tại nước ta. Những họa sĩ ý tưởng chủ yếu làm việc từ xa cho các công ty sản xuất game, phim ảnh và studio ở các nước như Mỹ, Trung Quốc…

Trên các trang tuyển dụng, có tới hàng trăm tin tức tuyển việc làm Concept Artist mỗi tháng. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đặc thù này. Những sinh viên mới ra trường cũng có thể thử sức ở ngành Concept Artist với công việc bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Concept Artist

Theo như Job3s tìm hiểu, mức thu nhập của các vị trí việc làm Concept Artist phụ thuộc khá nhiều vào trình độ chuyên môn và cấp bậc của nhân viên. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên 2D Artist 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên 3D Artist 10.000.000 - 18.000.000 Graphic Designer 12.000.000 - 25.000.000 Lead Concept Artist 18.000.000 - 30.000.000 Art Director 30.000.000 - 45.000.000

Lưu ý: Mức lương của các vị trí việc làm Concept Artist có thể cao hơn tùy vào kinh nghiệm, độ khó của công việc và quy mô công ty.

3. Mô tả công việc cho việc làm Concept Artist

Công việc của Concept Artist chủ yếu liên quan đến việc đưa ra ý tưởng, phác họa và sáng tạo. Tùy thuộc từng lĩnh vực hoạt động của công ty mà các ứng viên có phải thực hiện những việc làm chi tiết dưới đây:

Nghiên cứu và phát triển ý tưởng

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng, leader hoặc cấp quản lý.

Tiến hành nghiên cứu, phân tích dựa trên các yêu cầu, đảm bảo hiểu đúng mong muốn của khách hàng.

Tìm kiếm ý tưởng theo xu hướng hiện tại của ngành.

Tạo hình ảnh và bản vẽ phác thảo

Tìm hiểu đối tượng cần tạo hình sau khi thu thập thông tin từ người quen, từ Internet, mạng xã hội.

Nghiên cứu xử lý thông tin hiệu quả.

Chọn lọc thông tin phù hợp, thuyết trình ý tưởng.

Xác định tông màu đẹp, hợp lý với nhân vật.

Đưa ra bản vẽ phác thảo ban đầu cho khách hàng, cấp quản lý.

Xử lý các bố cục không gian của bản vẽ.

Tạo ra nhiều biến thể từ bản gốc khi thiết kế

Sau bản phác thảo, bắt đầu lên bản vẽ chi tiết.

Vẽ chi tiết ý tưởng rồi và tích hợp màu sắc, ánh sáng để nhân vật sinh động, cảm xúc.

Giao tiếp và hợp tác với các bộ phận khác

Giao tiếp với khách hàng, team leader các bộ phận khác liên quan đến dự án.

Cùng tranh luận, góp ý và đưa ra các đề xuất.

Tiếp thu những đề xuất hợp lý, đáp ứng yêu cầu của khách và xu hướng thị trường.

Chỉnh sửa và cải tiến sản phẩm

Nhận phản hồi từ các bên liên quan.

Vẽ, sửa theo như yêu cầu từ người giám sát, người làm concept chính.

Điều chỉnh, cải thiện bản vẽ để đạt mục tiêu cuối cùng.

Xem xét bức tranh tổng thể, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, mục tiêu.

Ngoài những công việc trên, Concept Artist báo cáo tiến độ làm việc cũng như những dự án đã tham gia theo tuần, tháng, quý, năm. Bạn cũng phải thực hiện một số công việc mà cấp quản lý giao phó.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Concept Artist

Việc làm Concept Artist đang là ngành nghề được nhiều người quan tâm, các doanh nghiệp tích cực tuyển dụng. Dưới đây là những vị trí công việc cụ thể thuộc lĩnh vực này:

4.1. Nhân viên 2D Artist

Nhân viên 2D artist là những người vẽ bối cảnh, nhân vật game, truyện tranh dạng 2D. Các sản phẩm 2D này sẽ được dùng trong các phân đoạn khác nhau trên game, truyện tranh.

Công việc chính:

Thiết kế các nhân vật, hình nền, thumb, hình minh họa cho các dự án truyện tranh, game.

Thiết kế layout cho học liệu.

Chỉnh sửa, thiết kế file theo đơn đặt hàng từ các phòng ban.

Xây dựng trang vẽ độc đáo, ấn tượng, phong cách mới.

Phối hợp với bộ phận liên quan để nghiên cứu, phân tích, đưa ra những sản phẩm phù hợp.

4.2. Nhân viên 3D Artist

Nhân viên 3D Artist là những người vẽ, thiết kế hình ảnh 3D trong game, hoạt hình như bối cảnh, phụ kiện, đồ vật… Những họa sĩ này sẽ phác thảo trên đồ hoạ máy tính để đảm bảo hình ảnh đẹp mắt, sống động.

Công việc chính:

Thiết kế hình ảnh 3D cho nhân vật, bối cảnh, các vật phẩm trong game, phim truyện.

Gắn xương, thực hiện làm các chuyển động nhân vật 3D.

Vẽ đặc tả một số chất liệu.

Phối hợp với bộ phận khác hoàn thiện sản phẩm.

Tham gia cùng team định hình, đảm bảo chất lượng đồ họa.

4.3. Graphic Designer

Graphic Designer (nhà thiết kế đồ hoạ) là những người có nhiệm vụ thiết kế đồ họa, phối hợp hình ảnh, kiểu chữ và các yếu tố khác lại với nhau thành một bản vẽ thống nhất.

Công việc chính:

Thiết kế ấn phẩm truyền thông theo nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với các phòng ban đảm bảo sản phẩm tạo ra đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng.

Đóng góp các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ lên concept ý tưởng cho dự án.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng thiết kế, tối ưu hóa quy trình làm việc, tạo ra sản phẩm.

4.4. Lead Concept Artist

Lead Concept Artist là người dẫn dắt, chịu trách nhiệm mọi thứ trong quá trình thực hiện một dự án. Những người ngồi vị trí này sẽ quản lý cả đội ngũ nhân viên lẫn công việc của team.

Công việc chính:

Tham gia vào quá trình thiết kế ý tưởng concept, layout của các dự án.

Lập kế hoạch bố trí công việc cho các nhân viên cấp dưới.

Điều phối từng hạng mục công việc cho nhân viên.

Quản lý nhân sự trong nhóm.

Hướng dẫn, giám sát, đảm bảo tiến độ dự án.

Phối hợp với các bộ phận liên quan có thể là khách hàng, đối tác.

Báo cáo kết quả thực hiện công việc với cấp trên.

4.5. Art Director

Art Director (Giám đốc nghệ thuật), là người chịu trách nhiệm cuối cùng về hình ảnh, bản vẽ thiết kế cũng như thành quả cuối cùng của dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu mà khách hàng đã đưa ra.

Công việc chính:

Đưa ra những ý kiến hiệu quả để thực hiện ý tưởng.

Chọn hình ảnh nghệ thuật, yếu tố thiết kế cần thiết.

Phát triển giao diện tổng thể, phong cách của dự án.

Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên thiết kế.

Phê duyệt các thiết kế, tác phẩm nghệ thuật, những hình ảnh đồ họa nhân viên thực hiện.

Thảo luận với khách hàng tìm ra mong muốn của khách hàng, từ đó phát triển dự án.

Phối hợp với các phòng ban khác nhằm phục vụ cho quá trình sáng tạo.

Dự toán ngân sách, thời hạn thực hiện các dự án.

Thuyết trình những ý tưởng nghệ thuật cho khách hàng.

Có nhiều vị trí công việc thuộc lĩnh vực việc làm Concept Artist

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Concept Artist

Lĩnh vực việc làm Concept Artist đang ngày càng khởi sắc với nhiều vị trí công việc với mức lương cao. Tuy nhiên, ngành này chủ yếu tập trung phát triển tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.

5.1. Tuyển dụng việc làm Concept Artist tại Hà Nội

Tại Hà Nội, lĩnh vực sản xuất game, phim hoạt hình, phim truyện ngày càng được đầu tư, do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist tại đây luôn rất cao. Các vị trí công việc được tuyển dụng việc làm tại Hà Nội nhiều nhất chủ yếu là nhân viên 2D Artist, nhân viên 3D Artist, thiết kế đồ họa nhằm đáp ứng cho thị trường công ty sản xuất game.

Với mức lương dao động từ 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, nhiều doanh nghiệp mong muốn tuyển được những ứng viên có khả năng tư duy sáng tạo và có trách nhiệm với công việc.

5.2. Tuyển dụng việc làm Concept Artist tại Hồ Chí Minh

TP. HCM là trung tâm kinh tế phía Nam nước ta với khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực sản xuất game, phim hoạt hình. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist của khu vực này luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay.

Có tới hàng trăm tin đăng tìm kiếm các ứng viên thuộc lĩnh vực ngành nghề này tại TP. HCM mỗi tháng, với mức lương đề xuất hấp dẫn, dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm Concept Artist tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên 2D Artist, nhân viên 3D Artist, ngành thiết kế đồ họa cũng tăng cao vì các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đồ họa, thiết kế đang phát triển mạnh trên địa bàn thành phố. Các công ty game, phim hoạt hình sẵn sàng đưa ra mức lương cùng chế độ đãi ngộ tốt cho những ứng viên chất lượng cao, dao động từ 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Concept Artist

Vì ngành việc làm Concept Artist là lĩnh vực đòi hỏi khả năng vẽ, sự sáng tạo, các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu rất khắt khe khi tìm kiếm ứng viên. Dưới đây là những tiêu chí chi tiết:

Kỹ năng vẽ và thiết kế

Sở hữu khả năng vẽ tốt để tạo ra thiết kế đặc sắc, mới lạ, thú vị.

Dùng kỹ năng vẽ để truyền đạt ý tưởng rõ ràng, chính xác cho các bộ phận có liên quan.

Khả năng thiết kế đa dạng giúp cho Concept Artist có thể dễ dàng sinh ra các ý tưởng sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn, nhà sản xuất.

Kiến thức về phần mềm đồ họa (Photoshop, Illustrator, Blender)

Có kiến thức về đồ họa, phần mềm xử lý hình ảnh: Vì Concept Artist làm việc với phần mềm thiết kế nhiều nên bạn cần nắm được cách sử dụng, thành thạo các kỹ năng của Photoshop, Illustrator, Blender mới có thể cho ra sản phẩm nhanh chóng, đẹp mắt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

Vì Concept Artist thường phải kết nối với các vị trí khác nhau như 3D Modelers, Animators,… trong quy trình sản xuất, do đó cần khả năng giao tiếp.

Kỹ năng làm việc nhóm cũng được ưu tiên vì bạn phải phối kết hợp với các bộ phận khác trong công ty, đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Khả năng nghiên cứu và phân tích

Một Concept Artist cần có khả năng nghiên cứu để đưa ra các thiết kế đúng yêu cầu của khách.

Kỹ năng phân tích cũng được ưu tiên giúp các họa sĩ ý tưởng có thể tìm ra những ý tưởng sáng tạo mới sau khi tìm hiểu sâu hơn về nhân vật mình cần thực hiện thiết kế.

Yêu cầu sự sáng tạo, tư duy nghệ thuật

Sáng tạo là tố chất cần thiết của một họa sĩ ý tưởng. Nó giúp bạn thể hiện được dấu ấn riêng, cá tính riêng của bản thân.

Một Concept Artist chắc chắn cần có tư duy nghệ thuật tốt, để đảm bảo tạo ra những sản phẩm vừa nghệ thuật vừa mới mẻ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Công việc của một nhân viên thuộc ngành nghề Concept Artist đòi hỏi sự sáng tạo, mới mẻ

7. Những khó khăn trong việc làm Concept Artist

Ngành việc làm Concept Artist đang có nhiều tiềm năng phát triển với nhiều vị trí công việc cùng mức lương đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, các nhân viên thuộc ngành này cũng phải đối mặt với một số thách thức:

Áp lực thời gian, yêu cầu chất lượng

Yêu cầu của ngành Concept Artist là cần thời gian hoàn thành và kết quả sản phẩm phải đẹp, thu hút. Kéo theo đó, các họa sĩ ý tưởng sẽ gặp áp lực về thời gian. Một lần lỡ deadline có thể ảnh hưởng đến cá nhân người thực hiện và tiến độ của toàn đội. Không ít nhân viên Concept Artist vì muốn kịp tiến độ mà cho ra mắt những sản phẩm thiết kế kém chất lượng.

Cạnh tranh trong ngành sáng tạo

Ngành sáng tạo có tính cạnh tranh khá cao trên thị trường hiện tại. Bạn phải đối diện với những đối thủ kinh doanh cùng lĩnh vực. Nếu sản phẩm thiết kế tạo ra không đủ thu hút, công việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng khá lớn.

Thay đổi nhanh chóng trong xu hướng nghệ thuật, công nghệ

Cập nhật và học hỏi kiến thức về các phần mềm đồ họa là yêu cầu bắt buộc của nhiều vị trí việc làm Concept Artist vì xu hướng nghệ thuật và công nghệ thay đổi liên tục. Thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, nếu bạn không bắt kịp có thể thụt lùi phía sau.

Yêu cầu khắt khe từ khách hàng, nhà sản xuất

Trong ngành thiết kế sáng tạo, tiêu chuẩn chung hay đúng sai không hề tồn tại. Tất cả đều phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, đối tác. Các họa sĩ ý tưởng cần kiểm soát cái tôi cá nhân để giải quyết các vấn đề và yêu cầu khó tính của khách hàng.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm Concept Artist đang ngày càng rộng mở với các ứng viên có trình độ chuyên môn về thiết kế cùng khả năng sáng tạo tốt. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành mỹ thuật đều quyết định lựa chọn ngành nghề lĩnh vực này để phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Nếu bạn muốn có mức lương ổn, công việc linh hoạt về thời gian, gia nhập vào thị trường tuyển dụng Concept Artist là sự lựa chọn khá tốt.