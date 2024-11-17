Tuyển Concept Artist CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Gold Tower, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế UI, UX cho các Game mới và Game hiện tại của công ty.

Vẽ icon và vật phẩm trong Game.

Làm việc chặt chẽ với trưởng nhóm thiết kế và các nhóm khác trong bộ phận phát triển Game để đảm bảo tính nhất quán và trải nghiệm tốt cho các tính năng trong Game.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học Mỹ thuật chính quy.

Am hiểu về thiết kế giao diện Game và trải nghiệm người chơi.

Kinh nghiệm từ 02 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế giao diện người dùng cho Game.

Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.

Có khả năng ước tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ và quản lý các đầu việc ưu tiên để đáp ứng thời hạn chính xác.

Kỹ năng làm việc đội nhóm.

Sáng tạo, linh hoạt và cởi mở chia sẻ những ý tưởng mới.

Có kỹ năng tự nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới hỗ trợ cho công việc.

Có kỹ năng vẽ, biết làm animation là một lợi thế.

Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Có niềm đam mê với công việc phát triển Game.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại văn phòng 3 ngày (2 - 4 - 6) từ 9:00 - 16:30

Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng thực đơn đa dạng

Các hoạt động Du lịch/ Team Building hàng năm, Happy Friday hàng tuần, Event chương trình nội bộ mỗi tháng.

Khám sức khỏe định kỳ tại các Bệnh viện lớn.

Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.

Được xét khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay có những thành tích đóng góp cho Công ty.

Được trả lương đầy đủ, đúng hạn.

Được xét nâng lương định kỳ hay đột xuất theo quy định của Công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi khác trong Thỏa ước lao động tập thể/Nội quy lao động.

Được đề bạt thăng tiến khi chứng tỏ được phẩm chất, năng lực.

Được hưởng chính sách đào tạo phát triển của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GROWX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin