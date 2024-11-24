Tuyển Concept Artist XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Concept Artist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Thiết kế giao diện, nhân vật, layout cho game Mobile
Tham gia thiết kế và phát triển game & ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS, Facebook Gaming
Thiết kế giao diện người dùng (UI, UX), logo, icon, banner cho các chiến dịch marketing sản phẩm của công ty.
Phối hợp với các thành viên trong team (Game Designer, Game Developer,...) để hoàn thiện và tối ưu cho game.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo; Có tinh thần cầu tiến và tập trung trong công việc
Hiểu biết đa dạng về Game Art Styles (Casual, Hyber Casual, Puzzle)
Kỹ năng vẽ tay: Có kỹ năng vẽ tay tốt và sử dụng thành thạo Wacom
Kỹ năng vẽ tay:
Yêu cầu gửi kèm Sản phẩm đã thiết kế của bản thân (Bản vẽ nhân vật hoặc Behance (nếu có))
Phần mềm thiết kế: Sử dụng thành thạo Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Phần mềm thiết kế:
Tốt nghiệp các trường Đại học Mỹ thuật (ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH Kiến trúc,...); chấp nhận sinh viên mới ra trường, có thể đi làm fulltime.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Spine
Đã có kinh nghiệm về thiết kế và phát triển Game là một lợi thế

Tại XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Net): 8 - 10 triệu (Fresher), 14 - 25 triệu (Junior/ Middle);
8 - 10 triệu (Fresher), 14 - 25 triệu (Junior/ Middle)
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8h00 - 17h00, không OT;
Thời gian làm việc:
Thưởng: Thưởng theo hiệu suất, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết (30/4 - 1/5, 2/9, 1/1), thưởng nhân viên xuất sắc và Team xuất sắc;
Thưởng:
Bảo hiểm: Gói bảo hiểm toàn diện bao gồm bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt;
Review lương 2 lần/ năm (cuối tháng 5 và cuối tháng 11);
Nghỉ phép: 01 giờ nghỉ phép có lương mỗi ngày đối với nữ có con dưới 12 tháng tuổi
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nghỉ phép năm: 12 - 18 ngày/năm
Ngân sách học tập: Lên đến 25 triệu đồng/năm
Du lịch, sự kiện: Du lịch công ty hàng năm, tiệc cuối năm, team building hàng quý, câu lạc bộ thể thao
Ngày lễ, tết: Ngày Nam giới, Ngày Nữ giới, Tết Trung thu và các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Không gian làm việc: Không gian làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; khu vực pantry với cà phê, trà và đồ uống miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, Ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

