Tuyển Concept Artist Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Concept Artist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11

- 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Diễn động theo kịch bản và storyboard có sẵn đảm bảo chuyển động mượt mà, tự nhiên.
Đảm bảo các nhân vật và bối cảnh được vẽ chính xác, thống nhất theo phong cách và chỉ dẫn trong kịch bản hình ảnh.
Sẽ được đào tạo hướng dẫn công việc cụ thể
Mọi chi tiết công việc sẽ trɑo đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng vẽ tay tốt
Sử dụng thành thạo Toonboom
Kỹ năng diễn Flame by Flame
Khả năng tưởng tượng theo mô tả kịch bản và stb
Đam mê hoạt hình
Tinh thần trách nhiệm, trung thực.
Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ

Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 15 triệu/ tháng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hưởng các chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, Lễ Tết... nghỉ phép. Đi du lịch 01 lần/năm
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Thời gian làm việc: bắt đầu từ 08h00- 17h30, nghỉ trưa 01h30p, nghỉ chiều thứ 7 và CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11 - 72 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

