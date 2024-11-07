Tuyển Concept Artist Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 - 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Concept Artist

Diễn động theo kịch bản và storyboard có sẵn đảm bảo chuyển động mượt mà, tự nhiên.

Đảm bảo các nhân vật và bối cảnh được vẽ chính xác, thống nhất theo phong cách và chỉ dẫn trong kịch bản hình ảnh.

Sẽ được đào tạo hướng dẫn công việc cụ thể

Mọi chi tiết công việc sẽ trɑo đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng vẽ tay tốt

Sử dụng thành thạo Toonboom

Kỹ năng diễn Flame by Flame

Khả năng tưởng tượng theo mô tả kịch bản và stb

Đam mê hoạt hình

Tinh thần trách nhiệm, trung thực.

Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ

Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 15 triệu/ tháng

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được hưởng các chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, Lễ Tết... nghỉ phép. Đi du lịch 01 lần/năm

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Thời gian làm việc: bắt đầu từ 08h00- 17h30, nghỉ trưa 01h30p, nghỉ chiều thứ 7 và CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media

