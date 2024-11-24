Tuyển Concept Artist CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Republic Plaza, 18e Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và tạo nhân vật, môi trường và đồ vật 3D cho các trò chơi Hyper Casual và Hybrid Casual.

- Phối hợp với nhóm phát triển để tích hợp các mô hình 3D vào trò chơi và đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng của trò chơi.

- Tối ưu hóa mô hình 3D để đảm bảo hiệu suất trò chơi cao trên thiết bị di động.

- Có khả năng dựng Enviromentl, UX/ UI cho game mobile là lợi thế.

- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết đa dạng về Game Art-style dòng casual.

- Đam mê game và làm game.

- Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm 3D: Blender, Zbursh....

- Sử dụng cơ bản Substance Painter

Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương 2 lần/ năm dựa trên hiệu suất công việc

- Phát triển liên tục các kỹ năng cứng và mềm thông qua công việc và đào tạo chuyên nghiệp

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho nhu cầu làm việc: Máy tính, điện thoại, laptop, tai nghe,...

- Tham gia các hoạt động của Công ty: Đá banh, teambuilding, boardgame,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

