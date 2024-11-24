Tuyển Concept Artist CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

Concept Artist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Republic Plaza, 18e Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và tạo nhân vật, môi trường và đồ vật 3D cho các trò chơi Hyper Casual và Hybrid Casual.
- Phối hợp với nhóm phát triển để tích hợp các mô hình 3D vào trò chơi và đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng của trò chơi.
- Tối ưu hóa mô hình 3D để đảm bảo hiệu suất trò chơi cao trên thiết bị di động.
- Có khả năng dựng Enviromentl, UX/ UI cho game mobile là lợi thế.
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết đa dạng về Game Art-style dòng casual.
- Đam mê game và làm game.
- Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm 3D: Blender, Zbursh....
- Sử dụng cơ bản Substance Painter

Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương 2 lần/ năm dựa trên hiệu suất công việc
- Phát triển liên tục các kỹ năng cứng và mềm thông qua công việc và đào tạo chuyên nghiệp
- Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho nhu cầu làm việc: Máy tính, điện thoại, laptop, tai nghe,...
- Tham gia các hoạt động của Công ty: Đá banh, teambuilding, boardgame,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18E CỘNG HÒA, PHƯỜNG 4, TÂN BÌNH,

