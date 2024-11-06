Tuyển Concept Artist VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nghiên cứu, soạn thảo và cập nhật đề cương (Syllabus), giáo án, tài liệu giảng dạy và công cụ hỗ trợ giảng dạy.

Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của VTC Academy

Cập nhật và quản lý học liệu đào tạo trên hệ thống lưu trữ chung

Thực hiện hoạt động giảng dạy và đánh giá học viên

Hướng dẫn, đánh giá các project trong học kỳ của học viên

Đưa ra gợi ý, chỉ dẫn giúp học viên trong quá trình làm Capstone project.

Đặt nhiều câu hỏi để thúc đẩy khả năng suy ngẫm của viên

Cho lời khuyên, sau đó thử thách học viên để xem học viên đồng ý hay không đồng ý với lời khuyên.

Tạo đủ áp lực để học viên và đội của mình phải thử những kỹ thuật mới và thay đổi tư duy, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Theo dõi tiến độ của các đội học viên và thường xuyên trao đổi với các mentors khác để trao đổi về tiến độ chung và vấn đề.

Xem xét, phê bình và đánh giá các thành phẩm của dự án

Tham dự, phê bình và đánh giá các buổi trình bày, bảo vệ capstone project.

Đánh giá hiệu quả của đội học viên.

Hỗ trợ các team khác trong hoạt động tư vấn tuyển sinh và sự kiện

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên