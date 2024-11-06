Tuyển Concept Artist VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại VTC Academy Hà Nội
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, soạn thảo và cập nhật đề cương (Syllabus), giáo án, tài liệu giảng dạy và công cụ hỗ trợ giảng dạy.
Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của VTC Academy
Cập nhật và quản lý học liệu đào tạo trên hệ thống lưu trữ chung
Thực hiện hoạt động giảng dạy và đánh giá học viên
Hướng dẫn, đánh giá các project trong học kỳ của học viên
Đưa ra gợi ý, chỉ dẫn giúp học viên trong quá trình làm Capstone project.
Đặt nhiều câu hỏi để thúc đẩy khả năng suy ngẫm của viên
Cho lời khuyên, sau đó thử thách học viên để xem học viên đồng ý hay không đồng ý với lời khuyên.
Tạo đủ áp lực để học viên và đội của mình phải thử những kỹ thuật mới và thay đổi tư duy, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.
Theo dõi tiến độ của các đội học viên và thường xuyên trao đổi với các mentors khác để trao đổi về tiến độ chung và vấn đề.
Xem xét, phê bình và đánh giá các thành phẩm của dự án
Tham dự, phê bình và đánh giá các buổi trình bày, bảo vệ capstone project.
Đánh giá hiệu quả của đội học viên.
Hỗ trợ các team khác trong hoạt động tư vấn tuyển sinh và sự kiện
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
Có kiến thức chuyên sâu về ngành thiết kế
Có kinh nghiệm và kiến thức về Mỹ thuật, hội họa
Có kiến thức về Bố cục, màu sắc, phối cảnh, Giải phẫu
Có khả năng vẽ tay
Có khả năng lên ý tưởng, sketch, vẽ concept là 1 lợi thế
Có kiến thức về storyboard, biết After Effects và nắm rõ quy trình sản xuất là 1 lợi thế
Khả năng nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn
Có khả năng chia sẻ, truyền đạt kiến thức với người khác
Tại VTC Academy Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Đối với Giảng Viên Thỉnh Giảng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VTC Academy Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
