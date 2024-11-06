Tuyển Concept Artist SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

- Thiết kế nhân vật, background, banner, screenshot và các UI khác trong game 2D và các ứng dụng khác của công ty

- Chủ động tư vấn, lên ý tưởng hoặc đóng góp ý tưởng về đồ họa cho bộ phận Game Designer

- Phối hợp với các thành viên khác để xây dựng những sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị trường.