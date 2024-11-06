Tuyển Concept Artist SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại SonatGame Studio
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10
- The West Tower
- 265 Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Đến 12 Triệu
- Thiết kế nhân vật, background, banner, screenshot và các UI khác trong game 2D và các ứng dụng khác của công ty
- Chủ động tư vấn, lên ý tưởng hoặc đóng góp ý tưởng về đồ họa cho bộ phận Game Designer
- Phối hợp với các thành viên khác để xây dựng những sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị trường.
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Knowledge:
Skills:
Attitude:
Skills:
Attitude:
Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio
