Tuyển Concept Artist Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Concept Artist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác lập ý tưởng, thiết kế mới, thiết kế cải tạo, xử lý thiết kế đối với các Dự án về chung cư, văn phòng, khách sạn, khu đô thị, resort, TTTM,
- Lập tiến độ, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế ý tưởng các dự án được giao thực hiện.
- Sưu tầm kinh nghiệm, tầm nhìn quốc tế về Ý tưởng Thiết kế.
- Phối hợp với các phòng/ban chuyên môn khác để thu thập thông tìm, tìm kiếm giải pháp thiết kế, phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật việt nam: nhiệm vụ được
- Tìm kiếm, đề xuất định hướng thiết kế, lập nhiệm vụ thiết kế ý tưởng và phối hợp với tư vấn để thực hiện giai đoạn thiết kế ý tưởng.
- Lập tờ trình, báo cáo công việc thiết kế để xin phê duyệt chỉ đạo đối với các dự án được giao thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học Chuyên ngành: Kiến trúc
- Kinh nghiệm: 03 năm tại vị trí tương đương
- Có kiến thức chuyên môn về luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của ngành.
- Thành thạo phần mềm: AutoCad, Office,... và các phần mềm chuyên ngành khác.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

