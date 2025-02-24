Tuyển Concept Artist Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Concept Artist Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Concept Artist Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công tác lập ý tưởng, thiết kế mới, thiết kế cải tạo, xử lý thiết kế đối với các Dự án về chung cư, văn phòng, khách sạn, khu đô thị, resort, TTTM,
- Lập tiến độ, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế ý tưởng các dự án được giao thực hiện.
- Sưu tầm kinh nghiệm, tầm nhìn quốc tế về Ý tưởng Thiết kế.
- Phối hợp với các phòng/ban chuyên môn khác để thu thập thông tìm, tìm kiếm giải pháp thiết kế, phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật việt nam: nhiệm vụ được
- Tìm kiếm, đề xuất định hướng thiết kế, lập nhiệm vụ thiết kế ý tưởng và phối hợp với tư vấn để thực hiện giai đoạn thiết kế ý tưởng.
- Lập tờ trình, báo cáo công việc thiết kế để xin phê duyệt chỉ đạo đối với các dự án được giao thực hiện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 03 năm tại vị trí tương đương
- Có kiến thức chuyên môn về luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của ngành.
- Thành thạo phần mềm: AutoCad, Office,... và các phần mềm chuyên ngành khác.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI