Tuyển Concept Artist Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện công tác lập ý tưởng, thiết kế mới, thiết kế cải tạo, xử lý thiết kế đối với các Dự án về chung cư, văn phòng, khách sạn, khu đô thị, resort, TTTM,

- Lập tiến độ, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế ý tưởng các dự án được giao thực hiện.

- Sưu tầm kinh nghiệm, tầm nhìn quốc tế về Ý tưởng Thiết kế.

- Phối hợp với các phòng/ban chuyên môn khác để thu thập thông tìm, tìm kiếm giải pháp thiết kế, phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật việt nam: nhiệm vụ được

- Tìm kiếm, đề xuất định hướng thiết kế, lập nhiệm vụ thiết kế ý tưởng và phối hợp với tư vấn để thực hiện giai đoạn thiết kế ý tưởng.

- Lập tờ trình, báo cáo công việc thiết kế để xin phê duyệt chỉ đạo đối với các dự án được giao thực hiện.