Công việc Kỹ sư cầu nối brse

Hiện nay, nhu cầu tuyển BrSE tăng cao khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ,. đặc biệt là tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội hay TP.HCM. BrSE giữ vai trò kết nối khách hàng với doanh nghiệp, giúp quá trình phát triển dự án diễn ra thuận lợi. Kỹ sư cầu nối BrSE thu hút quan tâm của người lao động nhờ cơ hội thăng tiến và mức lương dao động từ 13.000.000 - 65.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm BrSE

BrSE (kỹ sư cầu nối) là người chịu trách nhiệm kết nối giữa công ty với khách hàng. Kỹ sư cầu nối BrSE sẽ giúp đội nhóm thực hiện dự án và hiểu rõ yêu cầu, mục tiêu của khách hàng. BrSE cũng đóng vai trò giúp khách hàng hiểu hơn về quá trình phát triển sản phẩm mà đội dự án đã thực hiện. Có thể nói thì BrSE giữ trọng trách đảm bảo hai bên hiểu nhau giúp tiến triển của dự án diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả nhất.

Trong vài năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu nối BrSE có sự gia tăng đột biến nhờ công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Hàng loạt công ty tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và đàm phán nhằm bảo dự án được triển khai hiệu quả. Nhu cầu nhân lực của việc làm này được chứng minh rõ ràng khi mà có hàng nghìn bài đăng tuyển BrSE trên khắp các diễn đàn, group và trang việc làm.

Việc làm BrSE được đánh giá có nhiều cơ hội nghề nghiệp và triển vọng trong tương lai tại lĩnh vực công nghệ thông tin. Ứng viên BrSE có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như quản lý dự án, tư vấn, kinh doanh hoặc kỹ thuật. Do đó, cơ hội thăng tiến của kỹ sư cầu nối BrSE trong tương lai là rất lớn. Đặc biệt, người lao động còn có thể trở thành kỹ sư cầu nối Nhật Bản hay Hàn Quốc nếu muốn phát triển sự nghiệp tại nước ngoài. Hơn nữa, với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ fintech và khởi nghiệp như hiện nay thì kỹ sư cầu nối còn có thể tìm kiếm cơ hội làm việc trong các lĩnh vực mới.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm BrSE

BrSE là một công việc đặc thù đòi hỏi cả chuyên môn công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp và khả năng ngoại ngữ cho nên mức lương đối với vị trí kỹ sư cầu nối BrSE hiện nay khá cao. Tuỳ vào các yếu tố như kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, quy mô công ty hay địa điểm làm việc mà thu nhập của nhân sự ứng tuyển BrSE có sự khác nhau. Dưới đây là mức lương tham khảo của việc làm BrSE:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm BrSE Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh BrSE 5.000.000 – 8.000.000 BrSE Junior 13.000.000 – 25.000.000 BrSE Senior 20.000.000 – 45.000.000 BrSE Manager 30.000.000 – 60.000.000

Mức lương theo ngôn ngữ:

Việc làm BrSE Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tuyển BrSE tiếng Anh 20.000.000 - 55.000.000 Tuyển BrSE tiếng Trung 20.000.000 - 55.000.000 Tuyển BrSE tiếng Nhật 20.000.000 - 65.000.000 Tuyển BrSE tiếng Hàn 20.000.000 - 50.000.000

3. Quy trình làm việc của BrSE

Tuyển dụng kỹ sư cầu nối BrSE hiện là ngành nghề đang được người lao động quan tâm bởi mức lương hấp dẫn trung bình dao động từ 13.000.000 – 60.000.000, tuỳ từng vị trí làm việc. Sở dĩ việc làm này có thu nhập tốt như vậy là bởi ứng viên sẽ phải đảm bảo vai trò và thực hiện chính xác những nhiệm vụ theo quy trình rõ ràng như sau:

Bước 1: Giải thích dự án cho đội offshore

Khi tuyển BrSE, ứng viên sẽ là người làm việc trực tiếp với khách hàng và tiếp nhận các nội dung yêu cầu cũng như kế hoạch liên quan tới dự án. Sau đó, kỹ sư cầu nối BrSE sẽ giải thích những thông tin này cho đội ngũ kỹ thuật và phát triển dự án thực hiện.

Bước 2: Viết tài liệu cho đội offshore

Kỹ sư cầu nối cũng là người viết các tài liệu thiết kế cho đội ngũ phát triển dự án. Họ sẽ dịch những tài liệu từ các văn bản nước ngoài do khách hàng cung cấp, sau đó chỉnh lý và bổ sung thêm các thông tin cần thiết nhằm giúp đội offshore có thể dễ dàng hiểu dự án hơn.

Bước 3: Thuyết trình và giải thích nội dung

Kỹ sư cầu nối BrSE sẽ thực hiện thuyết trình và giải thích chi tiết những nội dung trong tài liệu thiết kế cho đội offshore khi cần. Ngoài ra, BrSE tiến hành giải đáp những câu hỏi của đội ngũ phát triển trong buổi thuyết trình.

Bước 4: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Sau khi dự án hoàn thành, kỹ sư cầu nối BrSE còn đóng vai trò là một Tester để kiểm thử và xác nhận chất lượng sản phẩm đã đạt yêu cầu của khách hàng hay chưa. Nếu trong quá trình kiểm thử, BrSE phát hiện lỗi bug sẽ đưa yêu cầu để đội ngũ phát triển sản phẩm fix lỗi.

Bước 5: Báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng

Các công ty tuyển BrSE cũng yêu cầu ứng viên có khả năng thực hiện báo cáo chi tiết những vấn đề liên quan tới chất lượng và tiến độ dự án cho khách hàng. Có thể hiểu đơn giản thì kỹ sư cầu nối sẽ đóng vai trò đứng giữa đội offshore và khách hàng.

Bước 6: Tổ chức và điều hành các cuộc họp trao đổi

Trong quá trình triển khai dự án, khách hàng và đội offshore sẽ thường xuyên có các cuộc họp trao đổi nhằm thống nhất các giai đoạn, yêu cầu. Lúc này, BrSE sẽ đảm nhận vai trò là người tổ chức, điều hành và phiên dịch cho cuộc họp.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm BrSE

Để ứng tuyển BrSE thành công, ứng viên ngoài cần tốt Đại học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành liên quan thì việc thành thạo nghe nói đọc viết tiếng Anh là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, kỹ sư cầu nối có khả năng giao tiếp lưu loát tiếng Nhật ở mức độ JLPT N2 hoặc tương đương là lợi thế lớn.

Ứng tuyển vị trí kỹ sư cầu nối BrSE còn cần sở hữu những kiến thức và kỹ năng mềm sau đây để đem lại hiệu quả làm việc:

Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình phổ biến và cơ sở dữ liệu như Java, Python, Net, iOS hoặc C#. Ứng viên cần có hiểu biết vững vàng về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL. Những kiến thức chuyên này sẽ hỗ trợ đắc lực cho đội phát triển sản phẩm và giúp BrSE kiểm soát và đảm bảo toàn bộ dự án hoạt động đạt chất lượng, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý dự án và phát triển phần mềm như Agile, Scrum, Kanban là điều cần có ở một BrSE. Vì kỹ năng này sẽ giúp kỹ sư cầu nối BrSE hiểu cách các dự án phần mềm được quản lý và triển khai. Đồng thời, ứng viên sở hữu những chứng chỉ quản lý dự án như PMP, Scrum Master hoặc tương đương sẽ có lợi thế.

Khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt là một trong những yêu cầu bắt buộc khi tuyển BrSE. Kỹ năng này sẽ đảm bảo quá trình đàm phán với khách hàng, đối tác quốc tế diễn ra thuận lợi và giúp BrSE hiểu được khách hàng đang muốn gì, cần gì một cách chi tiết nhất.

Kỹ năng quản lý: Kỹ sư cầu nối BrSE cũng cần có năng lực quản lý dự án, tiến độ và rủi ro. Vì sản phẩm để giao được tới tay khách hàng theo đúng thời gian cam kết thì BrSE luôn phải hiểu rõ về tiến độ và những rủi ro có thể phát sinh. Từ đó, sẽ đưa ra thông báo kịp thời cho các bên liên quan và có điều chỉnh phù hợp.

Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm: BrSE là người trao đổi trực tiếp với nhiều bên cho nên họ sẽ vừa có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm. Kỹ năng này sẽ giúp kỹ sư cầu nối BrSE xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn về dự án nhằm thúc đẩy cho các đội nhóm hiểu hơn về hướng phát triển dự án.

Tư duy logic để phân tích và đưa ra các giải pháp hợp lý là kỹ năng cần thiết đối với một BrSE. Ứng viên BrSE cũng có sự tỉ mỉ và chú ý tới từng chi tiết để đảm bảo dự án được triển khai một cách chính xác.

Tinh thần trách nhiệm và khả năng học tập: Tuyển kỹ sư cầu nối cần có tinh thần trách nhiệm đối với dự án và khách hàng. Tuyển BrSE cũng yêu cầu ứng viên có khả năng học tập và không ngừng nâng cao kỹ năng nhằm giúp đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của ngành công nghệ thông tin.

5. Những khó khăn trong việc làm BrSE

Tuyển BrSE là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn. Bởi thị trường gia công phần mềm outsource hay offshore tại Việt Nam có chiều hướng phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Điều này làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm BrSE dẫn tới tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên là khá lớn.

Mặc dù BrSE là ngành nghề hấp dẫn, có tiềm năng phát triển những công việc này cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Điển hình như sau:

Rào cản ngôn ngữ: Do kỹ sư cầu nối BrSE làm việc chủ yếu với khách hàng nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản cho nên các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu giao tiếp thành thạo và linh hoạt để xử lý các tình huống bao gồm cả thuật ngữ chuyên ngành và văn hóa giao tiếp phức tạp.

Khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng: Bên cạnh đó, khách hàng ở xa cũng dẫn tới các cuộc trao đổi chủ yếu qua các nền tảng trực tuyến. Điều này khiến cho BrSE khó đạt được hiệu quả như khi giao tiếp trực tiếp và dễ gây hiểu lầm hay mất thời gian để làm rõ các vấn đề. Đồng thời, sự chênh lệch múi giờ giữa các khu vực có thể khiến kỹ sư cầu nối BrSE phải làm việc ngoài giờ hoặc gặp khó khăn trong việc đồng bộ lịch trình, dẫn tới gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả trao đổi thông tin.

Tác động của công nghệ đến việc làm BrSE: Tuyển BrSE là nghề “hot” trong ngành công nghệ thông tin những ứng viên sẽ gặp phải những áp lực và yêu cầu đổi mới vô cùng khốc liệt trước những xu hướng công nghệ. Để đáp ứng yêu cầu công việc, các BrSE cần nắm bắt và tiếp cận nhanh chóng với dòng chảy công nghệ trước sự bùng nổ của ChatGPT hay đổi mới phần mềm. Ngoài ra, kỹ sư cầu nối BrSE cũng cần trang bị những kỹ năng mới để đối phó tốt nhất trước sự chuyển mình của nghề BrSE. Đồng thời, ứng viên việc làm này cũng phải hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng để đưa ra các giải pháp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường.

Hiện nay, tuyển BrSE là một trong những ngành nghề hấp dẫn được đông đảo người lao động lĩnh vực công nghệ thông tin quan tâm. Việc làm BrSE không chỉ sở hữu mức thu nhập tốt, tiềm năng phát triển mà còn có lộ trình thăng tiến rõ ràng từ vị trí thực tập sinh, nhân viên cho đến quản lý. Hơn nữa, công việc này cũng tạo điều kiện cho người lao động tiếp xúc với quy trình làm việc chuẩn quốc tế hoặc có cơ hội hoạt động tại các doanh nghiệp nước ngoài