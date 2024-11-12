Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Kỹ sư cầu nối BrSE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối BrSE Tại Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Newskyline đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối BrSE Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Là Cầu nối ngôn ngữ giữa đội dự án với khách hàng Nhật.
- Dịch/ review sản phẩm dịch của member khác đối với các tài liệu.
- Phiên dịch trong các buổi meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển. Hỗ trợ đội dự án trong liên lạc và trao đổi với khách hàng Nhật
- Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT
- Tiếng Nhật tối thiểu N2 - giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật trong công việc
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm BrSE trở lên
- Có tư duy về các hệ thống phần mềm, có kinh nghiệm làm thiết kế hoặc yêu cầu phần mềm là lợi thế lớn
- Có lợi thế khi biết: PHP, hệ JS, Ruby, IOS, Android,....
- Khả năng diễn đạt và giao tiếp hiệu quả.
- Làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt
- Chủ động trong công việc, tìm hiểu công nghệ mới
- Cẩn thận, chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc

Tại Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội làm việc trong môi trường chủ động, sáng tạo. Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chủ chốt của công ty.
- Tháng lương 13.
- Xét tăng lương 2 đợt / năm
- Tham gia đóng BHXH, BHYT và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của nhà nước;
- Du lịch hè, Du xuân, Team building, sumup party, tiệc sinh nhật hàng tháng và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức
- Môi trường trẻ trung, sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

