Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Là cầu nối giữa đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam và khách hàng Nhật Bản. Truyền tải thông tin, đảm bảo sự đồng nhất nhận thức và giao tiếp giữa khách hàng Nhật và nhóm phát triển.

Tham gia các cuộc họp với khách hàng, tiếp nhận và lý giải yêu cầu, giải thích và đảm bảo team Việt Nam hiểu đúng yêu cầu.

Báo cáo tình hình dự án tới khách hàng, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Dịch thuật tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

Quản lý danh sách Q&A và các tài liệu (tiếng Nhật, tiếng Việt) của dự án.

Nếu team size nhỏ: Kiêm leader của nhóm, theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo dự án được thực hiện đúng kế hoạch và đạt chất lượng.

Nếu team size lớn: Hỗ trợ PM trong việc quản lý dự án.

Đóng góp ý kiến để cải thiện quy trình và cách làm của dự án.

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Nhật (tối thiểu N2)

Kinh nghiệm ở vị trí comtor từ 1 năm trở lên.

Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu, nhưng có hiểu biết cơ bản về IT và quy trình phát triển phần mềm.

Có tư duy logic để hiểu được các câu chuyện dự án một cách thực chất.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp, báo cáo, thảo luận (horenso) tốt với cả tiếng Việt và tiếng Nhật.

Kỹ năng quản lý thời gian: Khả năng quản lý thời gian và xử lý công việc dưới áp lực.

Kỹ năng dịch thuật

Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên (Không bắt buộc)

Có kinh nghiệm quản lý team nhỏ.

Có kinh nghiệm tham gia vào các khâu trong quy trình phát triển: thiết kế, test...

Có chứng chỉ về IT.

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc:

8h00-17h00 hoặc 9h00-18h00 (thời gian làm việc 8 tiếng/ngày, giờ start flex trong khoảng từ 8h00 tới 9h00)

Nghỉ trưa từ 12h00-13h00

Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu hàng tuần.

Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật.

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.

Cơ hội được tham gia vào việc xây dựng và thực hành văn hóa công ty.

Học hỏi trực tiếp từ các tiền bối giàu kinh nghiệm và qua các mini academy series độc đáo.

Những nhân viên có tiềm năng sẽ được quy hoạch lộ trình phát triển, tạo điều kiện để phát triển thành key member của công ty.

Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Thu nhập cạnh tranh

Thưởng: Tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng nóng, nhân viên xuất sắc năm,...thưởng sinh nhật công ty.

14 ngày nghỉ/năm

Phụ cấp ăn trưa 500k/tháng.

Được đóng BHXH full lương, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Review lương 1 lần/năm

Môi trường làm việc quốc tế: Cơ hội làm việc và học hỏi trong một môi trường đa văn hóa, trung thực, sáng tạo và trẻ trung.

Cơ hội thăng tiến: Rõ ràng và minh bạch, dựa trên năng lực và kết quả đóng góp cho công ty.

Các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm, văn phòng thoải mái.

Coffee & tea break, các clb ngoại khóa,...

