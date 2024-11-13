Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty TNHH Behemoth làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty TNHH Behemoth làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Behemoth
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Behemoth

Kỹ sư cầu nối BrSE

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối BrSE Tại Công ty TNHH Behemoth

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối BrSE Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

● Giao tiếp trực tiếp với khách hàng người Nhật qua tin nhắn (Slack, Chatwork, email...) và hội họp (meeting) trực tuyến để tiếp nhận, làm rõ yêu cầu của khách hàng, báo cáo công việc định kỳ.
● Là cầu nối giữa team và khách hàng, giúp team member và khách hàng trao đổi thông tin về dự án một cách chính xác và kịp thời
● Tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ cơ bản của dự án, truyền đạt lại cho các thành viên khác
● Biên phiên dịch, quản lý các tài liệu liên quan đến dự án
● Một số task liên quan đến quản lý dự án, hỗ trợ team kiểm thử khi cần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ tiếng Nhật: từ N2 hoặc tương đương trở lên, giao tiếp ổn
● Kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực IT ít nhất từ 6 tháng trở lên, có kinh nghiệm meeting trực tiếp với khách hàng
● Khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh, làm việc độc lập cao, chủ động trong công việc
● Diễn đạt tốt, có kinh nghiệm làm việc nhóm từ nhỏ đến vừa
● Có trách nhiệm với công việc, có tinh thần cầu tiến
● Open minded, năng động, tích cực

Tại Công ty TNHH Behemoth Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương từ 10.000.000 VND đến 15.000.000 VND hoặc hơn tùy năng lực ứng viên, đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
● Thu nhập năm 13 - 15 tháng lương (tối thiểu 13 tháng lương, tùy theo kết quả có thể lên đến 15 tháng lương).
- Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, thưởng Tết, thưởng giới thiệu nhân sự,...
● Nghỉ phép 12 ngày/năm.
● Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ sinh lý 0.5 ngày/tháng.
● Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
● Tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên như: Tiệc sinh nhật, Happy lunch, Workshop,... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín.
● Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc: Máy tính , Ipad,...
● Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Behemoth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Behemoth

Công ty TNHH Behemoth

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CT2B, Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-it-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248434
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Thundersoft Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Cty TNHH Thundersoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH Thundersoft Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE TPS Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TPS Software
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE TPS Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TPS Software
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITALIFY Á CHÂU
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH VITALIFY Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
CÔNG TY TNHH VITALIFY Á CHÂU
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 70 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Behemoth
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty TNHH Behemoth làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Behemoth
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Thundersoft Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Cty TNHH Thundersoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH Thundersoft Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE TPS Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TPS Software
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE TPS Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TPS Software
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITALIFY Á CHÂU
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH VITALIFY Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
CÔNG TY TNHH VITALIFY Á CHÂU
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 70 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Behemoth
Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Công ty TNHH Behemoth làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Behemoth
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất