Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kỹ sư cầu nối BrSE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối BrSE Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối BrSE Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống Web Application
Lập trình web Front-end, Back-end có hiểu biết PHP, Laravel, Nodejs, Python
Dịch tài liệu cần thiết của dự án theo yêu cầu
Trao đổi bằng tin nhắn với khách hàng và team bên Nhật nếu cần thiết
Giờ làm việc: Sáng: 08:30 – 12:00/Chiều: 13:00 – 17:30

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS (SCSS), Javascript(Jquery)
● Dưới 1 năm kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
● Tiếng Nhật từ N3 trở lên
● Sử dụng thành thạo Git
● Có kiến thức cơ bản về PHP
● Đã sử dụng cơ bản một số phần mềm design (Photoshop, Figma, ...)

Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà CT2, C14 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

