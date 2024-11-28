Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối BrSE Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống Web Application

Lập trình web Front-end, Back-end có hiểu biết PHP, Laravel, Nodejs, Python

Dịch tài liệu cần thiết của dự án theo yêu cầu

Trao đổi bằng tin nhắn với khách hàng và team bên Nhật nếu cần thiết

Giờ làm việc: Sáng: 08:30 – 12:00/Chiều: 13:00 – 17:30

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS (SCSS), Javascript(Jquery)

● Dưới 1 năm kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

● Tiếng Nhật từ N3 trở lên

● Sử dụng thành thạo Git

● Có kiến thức cơ bản về PHP

● Đã sử dụng cơ bản một số phần mềm design (Photoshop, Figma, ...)

Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB

