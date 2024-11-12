Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1,500 - 3,300 USD

Mức lương 1,500 - 3,300 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối BrSE Với Mức Lương 1,500 - 3,300 USD

Đóng vai trò cầu nối giữa đội phát triển tại Việt Nam và khách hàng Nhật Bản.

Thực hiện trao đổi, thương lượng và phân tích tài liệu mô tả chi tiết với khách hàng, đặt câu hỏi để làm rõ yêu cầu và giải thích cho đội phát triển.

Kiểm soát tiến độ, quản lý các loại hình dự án như: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ Ruby, PHP, Java, C++, C#). Các ứng dụng trên nền smartphone (iOS, Android, Unity)

Hỗ trợ JP PM trong việc kiểm soát tiến độ, quản lý dự án và giải quyết vấn đề phát sinh.

Cung cấp tư vấn và cập nhật tiến độ cho khách hàng trong suốt quá trình phát triển sản phẩm

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự, đóng góp vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 1,500 - 3,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Attitude

Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt

Tư duy & hành động hướng khách hàng

2. Skills

Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp tốt

Có năng lực quản lý tổng thể dự án (lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát trong phạm vi dự án)

Có năng lực quản lý tiến độ (xây dựng kế hoạch, duy trì và kiểm soát các lịch trình của dự án)

Kỹ năng phân tích yêu cầu hệ thống và nghiệp vụ

Có khả năng build team và training nhân sự là một lợi thế

3. Knowledge

Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm, khả năng phân tích yêu cầu hệ thống và nghiệp vụ

Hiểu biết về văn hoá, phong cách làm việc của người Nhật là một lợi thế

4. Experience

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí BrSE hoặc các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum là một lợi thế

Có kinh nghiệm quản lý những dự án lớn là một lợi thế

Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo

Làm việc cùng những đồng nghiệp có lý tưởng thay đổi xã hội.

Coi trọng những góc nhìn khác biệt trong tập thể

Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển

Văn hoá chấp nhận rủi ro để trải nghiệm và phát triển

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm

Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức

Trao quyền làm chủ

Hỗ trợ xác định mục tiêu 3 tháng-6 tháng (Goal Define Support)

Được truy cập thư viện tài liệu online Learning Hub với nhiều khóa học đa dạng được cung cấp bởi Udemy, Linkedln,...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên

Lương: $1500-3300 (Gross) cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp khác (ăn trưa ,sinh hoạt, phái đẹp, tiếng Nhật, chứng chỉ IT,..v.v...)

Lương tháng 13 & thưởng performance

Performance review: 2 lần/năm

Chế độ làm việc Hybrid working

Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện Sun Care

Chế độ thâm niên

Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 2,5h/ tháng; nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Seminar công nghệ – Tech Expert, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, CLB âm nhạc,...)

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý.

