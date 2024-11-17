Tuyển Kỹ sư cầu nối BrSE CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối BrSE Với Mức Lương Thỏa thuận

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam;

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam;

Là PM hoặc hỗ trợ PM của dự án: lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm onsiters

Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng trong việc quản lý dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật từ N2 trở lên hoặc giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm và đã từng làm dự án có một trong các ngôn ngữ lập trình: PHP/ .Net/ Reactjs/Java/ Android/ iOS/ Ruby.....;

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm cho khách hàng Nhật;

Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Nhật là lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thử việc nhận 100% lương

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty;

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00);

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;

Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI

